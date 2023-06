Dziś Dzień Czołgisty. Warszawscy pancerni czekają na zapowiadane prezenty. Czołgi Abrams wkrótce w Polsce Adam Abramiuk 17.06.2023 11:34 Polskie wojska pancerne świętują – dziś Dzień Czołgisty. To także święto 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. – To święto spędzamy w taki sposób, w jaki najbardziej lubimy, czyli cały czas na poligonach – mówi RDC rzecznik jednostki Jacek Piotrowski.

Dzień Czołgisty (autor: 1 Warszawska Brygada Pancerna)

Dziś Dzień Czołgisty, święto ważne m.in. dla 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Żołnierze jednostki, która ma swoją siedzibę w Wesołej, na co dzień szkolą się na ogromnych maszynach, które mają służyć obronie ojczyzny.

I właśnie w taki sposób planują spędzić swoje święto.

– To święto spędzamy w taki sposób, w jaki najbardziej lubimy, czyli cały czas na poligonach. Nasi czołgiści ciągle się szkolą. W czasie pokoju jesteśmy przygotowani do tego, by cały czas podnosić swoje kwalifikacje. W ramach brygady zorganizowany będzie apel, na którym dowódca będzie wyróżniał i dziękował wszystkim czołgistom za ich trud – rzecznik jednostki Jacek Piotrowski.

Warszawscy pancerni nie mogą się także doczekać wielkich, wyczekiwanych od wielu miesięcy prezentów.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka jeszcze w tym miesiącu do Polski mają dotrzeć pierwsze czołgi typu Abrams M1A1.

– Liczymy na to, że jeszcze w czerwcu nasi czołgiści będą już mogli szkolić się na tych czołgach. Oczywiście te szkolenia będą polegały na dostosowaniu poziomu do tego konkretnego rodzaju. My już czekamy, nasi czołgiści też czekają, wszyscy wypatrujemy pierwszych czołgów, które pojawią się już w naszych barwach – dodaje Piotrowski.

W pierwszym transporcie do kraju ma dotrzeć 14 Abrams M1A1 z umowy na 116 takich maszyn.

Dodatkowo w kolejnych latach polskie wojska pancerne zasili 250 Abramsów w nowoczesnej wersji SEPv3.

