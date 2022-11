Duże utrudnienia w załatwianiu spraw paszportowych Cyryl Skiba 07.11.2022 09:26 Od poniedziałku do niedzieli potrwa uruchamianie nowego rejestru dokumentów. To oznacza koniec papierowych wniosków i przeniesienie formalności do sieci. W najbliższych dniach złożenie wniosku lub odebranie dokumentu będzie utrudnione.

Duże utrudnienia w załatwianiu spraw paszportowych (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Zamknięcie wydziałów paszportowych w poszczególnych regionach zaplanowano w różnych dniach. Na Mazowszu częściowe utrudnienia są od początku tygodnia. Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w Warszawie jedynie przy ulicy Kruczej, poza stolicą także w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W poniedziałek do 15.30, we wtorek do 13. Z kolei odebrać wyrobiony już paszport można w każdym z wydziałów paszportowych 7 i 8 listopada do godziny 13.

Urzędy zamknięte

Za to w środę i w czwartek nie złożymy wniosku i nie odbierzemy paszportu w żadnym z miejsc w całym województwie. Wtedy wydziały będą całkowicie zamknięte. W piątek święto, później weekend - dlatego urzędy nie będą działały. Od 14 listopada wnioski w wydziałach paszportowych będzie można składać już na nowych zasadach, elektronicznie.

Dzięki nowemu systemowi, o możliwości odbioru gotowego paszportu, urząd poinformuje nas esemesem lub mailowo. Tak, jak jest to już w przypadku dowodu osobistego.

