Drożej za śmieci w kolejnych miastach Mazowsza Alicja Śmiecińska 12.01.2023 20:07 Kolejne miasta na Mazowszu podnoszą opłaty za wywóz śmieci. Drożej o 10 proc. będą mieli płacić mieszkańcy Makowa Mazowieckiego. Więcej zapłacą też mieszkańcy Gostynina.

Drożej za śmieci w Makowie Mazowieckim (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

- Teraz za odpady segregowane opłata wynosi 35 zł - mówi rzecznik ratusza w Makowie Mazowieckim, Alicja Prejs.- Wzrosła ona o 3 zł w stosunku do ubiegłego roku, czyli z 32 do 35 zł. To opłata wynika głównie po przetargu, który ogłosiliśmy. Niestety stawki zagospodarowania jednej tony odpadów są wyższe niż w roku ubiegłym - tłumaczy.

O 20 proc. z kolei wzrosły opłaty w Gostyninie.

- Podwyżki są nieuniknione - mówi burmistrz miasta, Paweł Kalinowski. - Przypomnę, że do tej pory płaciliśmy wszyscy 26 zł za osobę miesięcznie. W związku z tym, że jest nowa umowa, wykonawca, który argumentował wzrostem cen, złożył taką kwotę, że niestety musimy podnieść stawkę do 32 zł - wyjaśnia.

Opłaty za śmieci podniosła od stycznia także gmina Skórzec i Siedlce. W tej pierwszej podwyżka wynosi ponad 25 procent. W drugiej mieszkańcy zamiast 17 zł będą płacić 19 od osoby. Za brak segregacji - 76 zł.

