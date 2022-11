Cyber Monday. Po zakupowym szaleństwie w sklepach czas na internet Beata Głozak 28.11.2022 15:50 Po piątkowym Black Friday, okazjami kusi dziś Cyber Monday, czyli dzień wyprzedaży i dużych okazji w sieci. Eksperci ostrzegają jednak, by w poszukiwaniu rabatu nie dać się oszukać.

Cyber Monday - czas obniżek i czas oszustów (autor: Anawt Sudchanham)

- Ostrożność i rozwaga powinny nam przyświecać zawsze, gdy kupujemy w internecie - ostrzega Joanna Izdebska z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.



- Czujni powinniśmy być, jeżeli ceny są nierealne. Np. jeżeli na rynku widzimy telefon, który normalnie kosztuje 4 tys złotych, a na stronie danego sprzedawcy kosztuje 3 tys złotych , to znaczy, że tutaj może dochodzić do jakiejś nieprawidłowości - zaznacza ekspertka.

Eksperci polecają też, by śledzić historię cen danego produktu. Wiele sklepów podwyższa je tuż przed Cyber Monday, by dziś obniżyć do tego samego poziomu.Reklamują to jako promocję, a w rzeczywistości towar kosztuje tyle co wcześniej.

Przydatne przy tym są różne narzędzia, jak np. strona fakefriday.org, na której możemy sprawdzić historię cen produktów w sklepach ze sprzętem RTV i AGD.

