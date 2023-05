Burze, grad i silny wiatr na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenie dla części regionu RDC 25.05.2023 06:52 Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 16 powiatów w województwie mazowieckim wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert obowiązuje od godz. 11:00 do 23:00.

Burze na Mazowszu (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

ALERT BURZOWY DLA MAZOWSZA [MAPA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 16 powiatów w województwie mazowieckim. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h; miejscami też grad.

Alert wydany przez synoptyków obowiązuje w czwartek od godz. 11 do godz. 23 i dotyczy szesnastu powiatów: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński i wyszkowski.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad” – poinformował w czwartek IMGW.

⛈️Dziś burze spodziewane są w utrzymującej się na wschodzie kraju, ciepłej i chwiejnej masie powietrza.

Najintensywniejsze zjawiska wystąpią w pasie od Podlasia i Mazur, przez wschodnie Mazowsze po Lubelszczyznę.#IMGW #meteoimgw #burza



Dodatkowe informacje⬇️ pic.twitter.com/RSIP256jFE — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 25, 2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Prognoza na czwartek

Jak przekazał Michał Kowalczuk z IMGW, w czwartek z zachodu na wschód Polski przemieszczał się będzie front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami.

– W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami na wschodzie wzrastające do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie burz może spaść do 30 mm deszczu oraz grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21–22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także porywisty, północno-zachodni, w trakcie burz może osiągać porywy do 65 km/h – powiedział Kowalczuk.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie jeszcze duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Na zachodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 4–8 stopni na zachodzie, około 8 w centrum, do 10–13 na wschodzie. Wiatr na zachodzie słaby, na wschodzie oraz nad morzem miejscami umiarkowany i początkowo porywisty, północno-zachodni.

