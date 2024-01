Bug wylewa na Mazowszu, zalane posesje i droga. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? Olga Kwaśniewska 16.01.2024 09:27 Alarm powodziowy na Bugu. Rzeka wzbiera, a nawet wylewa. W gminie Małkinia Górna wprowadzono stan pogotowia. Najtrudniejsza sytuacja jest w najniżej położonej wsi Kluków, gdzie woda zalewa posesje. Rzeka zalała również drogę na odcinku Drogoszewo-Deskurów koło Wyszkowa.

Bug wylewa na Mazowszu, zalane posesje i droga. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? (autor: OSP Prostyń)

Pogarsza się sytuacja hydrologiczna na Mazowszu. Od wczorajszego popołudnia do teraz Bug na wodowskazie w Małkini podniósł się o ponad 30 cm i ma już 411 cm, do przekroczenia stanu alarmowego brakuje mu ich 19, a rzeka cały czas wzbiera.

W gminie Małkinia Górna wprowadzono stan pogotowia. Najtrudniejsza sytuacja jest w najniżej położonej wsi Kluków, gdzie woda zalewa posesje.

Bug od kilku dni wzbiera także w Wyszkowie - tutaj ma już 488 cm, prawie 40 powyżej stanu alarmowego. Rzeka zalała już drogę na odcinku Drogoszewo-Deskurów, gdzie strażacy od wczoraj zabezpieczają workami z piachem nasyp.

Na stałym poziomie 374 cm utrzymuje się za to poziom Bugu w Popowie - to 5 cm powyżej stanu alarmowego.

Przekroczenia stanu wody są spowodowane głównie zamarzaniem rzeki i problemami ze spływaniem wody. W Wyszkowie na Bugu to zamarznięta pokrywa, w Małkini i Popowie śryż i lód brzegowy. Do jutra do rana obowiązuje trzeci, najwyższy alert dotyczący wezbrania Bugu z przekroczeniem stanów alarmowych na mazowieckim odcinku rzeki wydany przez hydrologów.

