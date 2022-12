Bez PKP Intercity do Modlina. Dojazd na lotnisko utrudniony Adam Abramiuk 21.12.2022 21:44 Dojazd do lotniska w Modlinie utrudniony. Pociągi PKP Intercity przestały stawać w tej miejscowości, skąd dalej autobusem lotniskowym można było dogodnie dojechać do portu.

PKP Intercity nie zatrzymuje się już na stacji Modlin (autor: PKP Intercity)

Pociągi PKP Intercity nie zatrzymują się już na stacji w Modlinie, co oznacza, że dojazd do lotniska został znacznie utrudniony. Teraz jest to możliwe już tylko autobusami ze stolicy lub pociągami Kolei Mazowieckich.

Intercity zrezygnowało całkowicie z zatrzymywania się na stacji w Modlinie. Już wcześniej ograniczano liczbę takich połączeń, ostatnio tylko dwie pary pociągów w relacji Warszawa – Olsztyn.

W poprzednich latach stawały tam też pociągi jadące do Gdańska. Zamiast tego składy zatrzymają się teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, skąd jednak nie ma bezpośredniego dojazdu do lotniska. Przewoźnik tłumaczy to tym, że w przeciwieństwie do Modlina w Nowym Dworze mogą stawać dłuższe pociągi.

Do Modlina będzie teraz kursować 21 par pociągów Kolei Mazowieckich. Autobusy dowożące na lotnisko są skomunikowane z rozkładem KM.

Cała podróż KM-ką z Warszawy i autobusem z dworca do portu zajmuje około godziny.

