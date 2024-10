Wiktoria Gorodeckaja w Polskim Radiu RDC o roli w serialu „Profilerka”

Do profilera się zwraca policja w pewnym momencie, jak już dochodzi do ściany – aktorka Wiktoria Gorodeckaja mówiła w audycji „W rytmie kultury” o pracy nad serialem kryminalnym „Profilerka” i swojej bohaterce, która wkracza do sprawy, gdy policja nie ma już pomysłów, co robić, by schwytać przestępcę.