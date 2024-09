Victor Young Jazz Festival Mława po raz szósty. Transmisja finałowego koncertu w Polskim Radiu RDC RDC 21.09.2024 11:01 Dzisiaj finał Festiwalu Victor Young Jazz Festival Mława pod Patronatem Polskiego Radia RDC. W ramach obchodów 100-lecia urodzin oraz 30. rocznicy śmierci Henry'ego Manciniego, twórcy muzyki do kultowego filmu animowanego „Różowa Pantera” zaplanowano koncert „ Echoes of Heroes in The Pink Panther Suite”. Szlagiery słynnego amerykańskiego kompozytora, zdobywcy czterech Oscarów, przypomną Maciej Sikała, Kuba Stankiewicz, Sebastian Frankiewicz oraz Giuseppe Bassi. Transmisja koncertu w Polskim Radiu RDC o godzinie 20:00.

Victor Young Jazz Festival Mława po raz szósty (autor: Miasto Mława/FB)

Jazzowy festiwal w Mławie nawiązuje tytułem do postaci i twórczości Victora Younga (1899-1956), właściwie Abe Jabłoń, którego rodzina pochodziła właśnie z tego miasta. Był on kompozytorem mieszkającym i pracującym w USA. W jego dorobku znajdują się utwory do ok. 300 filmów, które powstały w Hollywood.

Drugi dzień Victor Young Jazz Festival Mława rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00 spotkaniem z biografem Johnem Gardnerem, pod hasłem „Poznajmy Victora Younga”. Przedstawione zostaną nieznane wcześniej szczegóły dotyczące życia kompozytora i jego dorobku twórczego.

Krzysztof Napierski z mławskiego ratusza zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że Scena Festiwalowa ożyje o godzinie 18.

— Wystąpi Krystyna Stańko z kwintetem. Na scenie pojawią się Dominik Bukowski, Szymon Łukowski, Paul Raczka, Mikołaj Stańko. O 20:00 natomiast koncert „Echoes of Heroes in the Pink Panther Suite” poświęcony pamięci Henry'ego Manciniego — wymienił Napierski.

Koncert poświęcony pamięci Henry’ego Manciniego

W związku z obchodzonymi w tym roku rocznicami, czyli 100-leciem urodzin oraz 30. rocznicą śmierci Henry'ego Manciniego, zaplanowano specjalny koncert poświęcony twórcy muzyki do „Różowej Pantery” – „Echoes of Heroes in The Pink Panther Suite”.

— Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo Mancini jest głównie znany z „Różowej Pantery”, natomiast był to wspaniały kompozytor, który zresztą, są jego słynne słowa o Victorze Youngu, mówił, że kiedy Victor Young siada do fortepianu, melodie wypadają same z rękawa — powiedział na naszej antenie pianista, współorganizator festiwalu Kuba Stankiewicz.

Szlagiery urodzonego 100 lat temu kompozytora przypomną Maciej Sikała (saksofon), Kuba Stankiewicz (fortepian), Sebastian Frankiewicz (perkusja) oraz pochodzący z Włoch kontrabasista Giuseppe Bassi.

Koncert muzyki Manciniego będziemy w dla państwa transmitować w Polskim Radiu RDC o godzinie 20:00.

„Wydarzenie na skalę europejską”

Jak podkreśla mławski urząd miasta, Victor Young Jazz Festival Mława „to wydarzenie na skalę europejską, dzięki któremu Mława znalazła się na Jazzowej Mapie Polski tworzonej przez Jazz Press”.

Oprócz samorządu współorganizatorami festiwalu, który współfinansowany jest ze środków Związku Artystów Wykonawców ZAW STOART, są Fundacja For Art i Miejski Dom Kultury. Tegoroczną edycję wydarzenia patronatem honorowym objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Victor Young, patron mławskiego festiwalu jazzowego, to jeden z najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki filmowej - był 22 razy nominowanym do Oscara. Główną nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej otrzymał za muzykę do filmu "W 80 dni dookoła świata" z 1956 r. w reżyserii Michaela Andersona. Kompozytor ukończył Konserwatorium Muzyczne w Warszawie, a znaczną część dzieciństwa spędził u rodziny na Mazowszu, w tym w Mławie.

