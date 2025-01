„Belfer” w Teatrze Ateneum. Jacek Bończyk opowiada w RDC o najnowszej premierze Cyryl Skiba 15.01.2025 21:14 Nauczyciel z powołaniem, któremu marzy się morderczy odwet na uczniach – o premierze „Belfra” w warszawskim Teatrze Ateneum opowiadał w Polskim Radiu RDC reżyser spektaklu Jacek Bończyk. – Dużo mówimy o literaturze i o miłości do literatury – mówił w rozmowie z Beatą Jewiarz.

Jacek Bończyk (autor: RDC)

Jacek Bończyk w audycji „W rytmie kultury” opowiadał o spektaklu „Belfer” w Teatrze Ateneum, którego jest reżyserem.

JACEK BOŃCZYK W RYTMIE KULTURY | POSŁUCHAJ PODCASTU

Przedstawienie to poruszające wyznanie nauczyciela literatury, któremu przyszło na co dzień mierzyć się z trudną młodzieżą. Praca, która była dla niego misją ,staje się niemal walką o przetrwanie, a jego idealistyczna natura musi zmierzyć się z trudną rzeczywistością szkolnej klasy.

– Dużo mówimy o literaturze i o miłości do literatury oraz w jaki sposób on dał zaszczepić w sobie tę miłość, ponieważ miał bardzo ważnego nauczyciela, który był równocześnie aktorem. I teraz cały kłopot w tym tekście polega na tym, że on bardzo chciałby przekazać też tę miłość, ten zachwyt literaturą młodym ludziom i to się nie do końca udaje – opowiadał Bończyk.

W roli tytułowej wystąpił Przemysław Bluszcz. Premiera odbędzie się 18 stycznia. Autorem sztuki jest Jean-Pierre Dopagne.

