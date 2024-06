„Nie mamy ze streamów ani grosza”. Pikieta środowiska filmowego przed Sejmem Cyryl Skiba 11.06.2024 10:28 Nie mamy ze streamów ani grosza - alarmowali w „Poranku RDC” filmowcy. Domagają się ucywilizowania w Polsce wypłat z tytułu tantiem od platform internetowych. Dzisiaj sprawą będzie zajmowała się sejmowa komisja kultury, a przed Sejmem od godz. 13 pikietować będą filmowcy.

Popularne serwisy streamingowe nie wypłacają polskim twórcom wynagrodzeń za odtworzenia - alarmują filmowcy. Polskie prawo odstaje na tym gruncie od rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej.

Aktorka i scenarzystka Julia Kamińska podkreślała w Radiu dla Ciebie skalę problemu.

- W Polsce i na świecie w 2023 roku polskie filmy i seriale były oglądane przez 1 miliard 50 milionów godzin, to jest łącznie 120 tysięcy lat. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jakie to są środki, ale jedno wiemy na pewno, nic z tych środków nie trafiło do twórców. Wszystko zostaje przy platformach streamingowych i mi osobiście wydaje się, że to jest nie fair - wskazała.

- Każdy dzień bez tej ustawy to pozbawienie nas realnego wynagrodzenia - mówiła na naszej antenie reżyserka i scenarzystka Zuzanna Grajcewicz. Podkreślała, że to niezwykle ważne pieniądze dla młodych twórców. - W momencie, w którym dzieło audiowizualne ma premierę na jednej z platform streamingowych, to jest koniec. Wtedy tylko platformy streamingowe pobierają zyski z tego dzieła, twórcy nie. Często dla tych młodych filmowców, te tantiemy, to nie jest rząd kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, tylko czasami naprawdę to jest 500, tysiąc złotych, ale dla nas to są pieniądze, za które możemy przeżyć miesiąc, często ratujące „życie” - dodała.



Członek zarządu Związku Zawodowego Aktorów Polskich Robert Gulaczyk - aktor, który zagrał między innymi w filmach "Twój Vincent" oraz "Chłopi" - podkreślał w rozmowie z Robertem Łuchniakiem, że na wyświetleniach tych filmów nie zarabia.

- „Chłopi”, zdaje się, że się pojawili na jednej z platform, natomiast „Twój Vincent” jest od kilku lat rzeczywiście na wielu platformach dostępny w naszym kraju. No co mam powiedzieć? Funkcjonuje to tak, że ja nie dostałem z tego ani grosza - mówił.



Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim, zapewniającej m.in. tantiemy z internetu dla filmowców. O godzinie 13:00 natomiast pikieta przed sejmem - środowisko filmowe domaga się przyjęcia poprawki opisanej w artykule 70. Przyjęcie projektu jest związane z wdrażaniem unijnych dyrektyw. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który jeszcze tego nie zrobił. Mamy trzy lata opóźnienia, przez co grozą nam ogromne kary.

