Słuchowisko „Bezczelna figura” i goście specjalni w „Wieczorze literackim” RDC RDC 21.06.2024 07:42 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Bezczelna figura” z 1994 roku w adaptacji i reżyserii Andrzeja Zakrzewskiego według opowiadania Kornela Makuszyńskiego. Ponadto gośćmi Jana Bończy-Szabłowskiego będą aktorzy Małgorzata Zajączkowska i Mateusz Damięcki oraz krytyk teatralny Tomasz Miłkowski, z którymi powspominamy Adama Hanuszkiewicza. Do usłyszenia w sobotę o godz. 20:10!

Słuchowisko „Bezczelna figura” zaprezentujemy w najbliższym „Wieczorze literackim” RDC. To niezwykła historia, w której fikcja miesza się z rzeczywistością, a w realnym świecie pojawiają się postaci wykreowane w wyobraźni twórcy. Pisarza Tworowskiego odwiedza doktor filozofii i prawa Blum. Uważa, że sprzedał Tworowskiemu pomysł na książkę. Dzieło powstało, pisarz stal się sławny i zarobił niemałe pieniądze. Teraz Blum szantażuje go, chce go zdemaskować, gdyby ten nie spełnił jego oczekiwań. A chodzi o kobietę, która spotyka się z Tworowskim, a zdaniem Bluma powinna należeć do niego. Nie mogąc mu tego darować, zamierza czekać na wizytę Płońskiej u pisarza. Gospodarz zabija Bluma. Wtedy pojawia się bohater powieści Tworowskiego, który śledził rozmowę Tworowskiego z Blumem...

Drugą część „Wieczoru Literackiego” poświęcimy Adamowi Hanuszkiewiczowi. 16 czerwca minęła setna rocznica urodzin aktora, reżysera, wieloletniego dyrektora Teatru Narodowego, Teatru Powszechnego i Teatru Nowego w Warszawie, twórcy wielu spektakli, m.in. legendarnej inscenizacji „Balladyny”. Swoje spotkania z teatrem Adama Hanuszkiewicza wspominać będą aktorzy Małgorzata Zajączkowska i Mateusz Damięcki oraz krytyk teatralny Tomasz Miłkowski.

Słuchowisko „Bezczelna figura”

Polskie Radio SA, PR 2, Teatr PR, premiera: 22.04.1994

autor tekstu: Kornel Makuszyński

reżyseria i adaptacja: Andrzej Zakrzewski

realizator: Andrzej Brzoska

OBSADA:

Henryk Talar - Doktor filozofii i prawa Izydor Blum

Igor Śmiałowski - Narrator



Ignacy Gogolewski - Pisarz Tworowski

Adam Ferency - Głos bohatera z powieści Tworowskiego

Tadeusz Grabowski - Jan

