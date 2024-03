Słuchowisko „Kłopoty wynalazcy” w „Wieczorze literackim” RDC RDC 21.03.2024 10:59 Słuchowisko „Kłopoty wynalazcy” na podstawie utworu „Lustro” autorstwa Jana Brzechwy w „Wieczorze literackim” RDC. Na audycję zapraszamy w sobotę o godzinie 20:00. Nie zabraknie w niej także ciekawych rozmów. Gośćmi Jana Bończa Szabłowskiego będą dr Tomasz Miłkowski i Michał Meyer.

Tadeusz Fijewski (autor: National Digital Archives, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Kłopoty wynalazcy” z 1965 roku w reżyserii Zbigniewa Kopalki. Ten radiowy spektakl o humorystycznym zabarwieniu powstał na podstawie utworu „Lustro” autorstwa Jana Brzechwy. Ludwik Strożek, wynalazca lustra, szuka kogoś, kto zaakceptuje i upowszechni jego wynalazek. Większość ważnych osób, do których się udaje, źle reaguje na swoje odbicie w lustrze. Lekarz kieruje go do szpitala psychiatrycznego, a w wyniku procesu wytoczonego przez Dyrektora Departamentu trafia do więzienia. Dopiero Minister Spraw Postępowych zachwyca się wynalazkiem Strożka...

Sylwetki aktorów grających w słuchowisku „Kłopoty wynalazcy” przypomni dr Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk literacki i teatralny, prezes polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Gościem „Wieczoru literackiego” będzie też aktor Michał Meyer, który opowie o swoich obecnych projektach i planach artystycznych oraz przeczyta orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony 27 marca. W tym roku autorem orędzia jest norweski dramatopisarz, laureat zeszłorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Jon Fosse.

Słuchowisko „Kłopoty wynalazcy”

Polskie Radio SA, Teatr PR, premiera: 07.06.1965

autor tekstu: Jan Brzechwa

reżyser: Zbigniew Kopalko

asystent reżysera: Ada Madalińska

realizator: Halina Machay

autor muzyki: Andrzej Korzyński

OBSADA:

Henryk Borowski - Andrzej Horski, lekarz;

Aleksander Dzwonkowski - Woźny;

Tadeusz Fijewski - Ludwik Strożek, wynalazca;

Mieczysław Gajda - Sprawozdawca radiowy;

Józef Kondrat - Minister Spraw Postępowych;

Barbara Krafftówna - Anna, żona Ludwika Strożka;

Mieczysław Pawlikowski - Dyrektor Departamentu;

Saturnin Żórawski - Referent Centralnej Dyrekcji Wynalazków

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.