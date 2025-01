Nowy cykl w RDC. W każdą sobotę „Poza kanonem” - podróż po zakurzonych kartach historii literatury RDC 10.01.2025 19:28 Nowy cykl w Polskim Radiu RDC. Co sobotę zapraszamy Państwa w podróż po zakurzonych kartach historii literatury, odkrywając na nowo dzieła i sylwetki wybitnych pisarzy, o których niegdyś rozmawiano, lecz dziś pozostają w cieniu współczesności bądź własnej legendy. „Poza kanonem” powstaje we współpracy z Wydawnictwem Iskry i przywraca do życia twórczość pisarzy, którzy wnieśli niezaprzeczalny wkład do polskiego dziedzictwa literackiego, ale których nazwiska dziś pojawiają się rzadko, nawet w kręgach literackich.

Nowość w ramówce Polskiego Radia RDC. Co sobotę tuż po 20:00 zapraszamy na cykl „Poza kanonem”. To program, który zaprasza słuchaczy w podróż po zakurzonych kartach historii literatury, odkrywając na nowo dzieła i sylwetki wybitnych pisarzy, o których niegdyś rozmawiano, lecz dziś pozostają w cieniu współczesności bądź własnej legendy. Program Polskiego Radia RDC powstaje we współpracy z Wydawnictwem Iskry i przywraca do życia twórczość pisarzy, którzy wnieśli niezaprzeczalny wkład do polskiego dziedzictwa literackiego, ale których nazwiska dziś pojawiają się rzadko, nawet w kręgach literackich.

Cel cyklu

Cykl ma na celu przywrócenie pamięci o autorach niesłusznie zapomnianych, ożywienie dyskusji o ich dziełach oraz zainteresowanie słuchaczy bardziej różnorodną literaturą, która wykracza poza główny nurt. „Poza kanonem” to sposób na przybliżenie niezwykłych biografii, przełomowych tematów i wartościowych tekstów, które pomimo mijającego czasu, zasługują na swoje miejsce na półkach i w sercach czytelników.

Kim jest Radosław Młynarczyk?

Głównym prowadzącym cyklu jest Radosław Młynarczyk – polonista i literaturoznawca, odkrywca i edytor młodzieńczej powieści Marka Hłaski „Wilk”, a także tomu juweniliów pisarza Najlepsze lata naszego życia. Uczestniczył w pracach nad wydaniem listów i pamiętnika Hłaski, a także serii jego utworów wybranych. Autor biografii „Hłasko. Proletariacki książę”. Współzałożyciel działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego pracowni naukowej „Literackie Trójmiasto. Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności", stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszym gościem będzie Wiesław Uchański - prezes wydawnictwa Iskry. Opowie o tym, czym jest kanon.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.