80. rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętni Brodka RDC 12.06.2024 19:58 Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania zaprosiło do współpracy Brodkę — wokalistkę, autorkę tekstów, kompozytorkę, reżyserkę, laureatkę Fryderyków. Artystka objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej projektu „WAWA”.

Brodka upamiętni 80. rocznicę Powstania Warszawskiego (autor: RDC/Ćmiel)

Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania zaprosiło do współpracy jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej — Monikę Brodkę.

Album Brodki pt. „WAWA” składa się z 10 utworów – nowych, oryginalnych kompozycji oraz coverów, czyli interpretacji utworów, które w opowiadają o Warszawie.

„Tworzenie tej płyty to dla mnie nowe doświadczenie w roli kuratorki i dyrektorki artystycznej. Ciekawi mnie sam proces i spotkania z ludźmi, których zaprosiłam do projektu. Samo zmierzenie się z różną wrażliwością gości czy różnym myśleniem o tym mieście jest dla mnie bardzo ważne i właśnie to zapamiętam z tej pracy” – powiedziała Brodka cytowana w informacji prasowej przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wskazała, że album opowiada o Warszawie, czyli mieście, które jest dla niej ważne. „Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie” – zaznaczyła.

Jaka jest Warszawa Brodki?

„Dzisiaj, gdy wydaje się, że o Powstaniu powiedziano już prawie wszystko, Brodka sięga po klucz, który otwiera drzwi do miejsca zostawiającego spory daleko za nami. Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa – emocji. Jaka jest Warszawa Brodki? Piękna w nieoczywisty sposób. Z całym jej chaosem, szarością, rozedrganiem, historią, burzliwością i czystymi chwilami, gdy miasto budzi się do życia” – powiedział z kolei dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Premierę albumu zaplanowano na 26 lipca w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się koncert promujący wydawnictwo. Tego wieczoru oprócz Brodki i towarzyszącego jej zespołu na scenie pojawią się również specjalnie zaproszeni goście.

Sprzedaż biletów na koncert rozpocznie się 14 czerwca o godz. 12.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tys. osób. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk zginęło 12-13 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły 120-150 tys. osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi 2 października, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

