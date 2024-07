Wyjątkowy przegląd spektakli w Teatrze Druga Strefa. Pierwszy pokaz już w środę Cyryl Skiba 15.07.2024 13:15 6. przegląd „#PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr” w Teatrze Druga Strefa. To prezentacja spektakli polskich artystów mieszkających na stałe poza granicami kraju – mówił w RDC dyrektor instytucji Sylwester Biraga. Pierwszy pokaz już w najbliższą środę.

RDC

W najbliższą środę, 17 lipca w Teatrze Druga Strefa rusza 6. przegląd „#PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr”. Prezentowane będą spektakle polskich artystów mieszkających poza granicami kraju.

Posłuchaj podcastu | #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr”

– To są osoby, które kiedyś wyjechały z Polski albo już urodziły się poza Polską. Część robi to z pasji, część robi to zawodowo. Zapraszamy spektakle z całej Europy. Na przyszły rok już mamy też plan, żeby ściągnąć też polskie teatry z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, bo tam też to jest bardzo mocno działające grupy – mówił dyrektor Teatru Druga Strefa Sylwester Biraga.

17 lipca o godz. 19:00 w Teatrze Druga Strefa pokazana zostanie "Kartoteka... Przyszli, żeby zobaczyć poetę..." w adaptacji i reżyserii Mai Saraczyńskiej z Teatru Komedianci w Paryżu.

Natomiast 3 sierpnia o godz. 19 widzowie będą mogli zobaczyć przedstawienie taneczne "Unearthing" w wykonaniu Mai Mirek i Borysa Jaźnickiego.

Spektakl powstał w ramach współpracy między działem tanecznym Stadttheater Giessen a Kunsthalle Giessen.

W ramach przeglądu do końca roku zostaną pokazane jeszcze cztery spektakle:

„Oto Ja” z Pranay's Theatre z Amsterdamu (21 września)

„Trzy siostry – poza czasem” z The Mirror of Stage z Edynburga (28 września),

„Kamienie w kieszeniach” z Divadla Kontra ze Spiskiej Nowej Wsi (7 grudnia)

„Robczik” z Polskiego Teatru w Wilnie (14 grudnia)

Czytaj też: Powstanie w kolorze. Ukazał się album ze zdjęciami walczącej Warszawy