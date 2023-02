"Pan Niezwykły" w Płocku. Musical o uzależnieniach dzieci w Teatrze Dramatycznym Katarzyna Piórkowska 27.02.2023 11:25 Kolorowy, pełen ciekawych zwrotów akcji i zaskakujących refleksji. Spektakl „Pan Niezwykły” o uzależnieniach dzieci i młodzieży będzie miał swoją płocką premierę w Teatrze Dramatycznym we wtorek.

Pan Niezwykły (autor: Plakat organizatora)

To historia o tym jak Klara - jedna z bohaterek wchodzi w wirtualny świat pełen niespodziewanych sytuacji i związanych z tym zagrożeń - mówi Michał Stelmański - prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

- Scenariusz został stworzony przez artystów, natomiast do tego dołożyli się jeszcze psychiatrzy, psycholodzy, którzy ten scenariusz dopasowali pod kątem profilaktyki. Tutaj nie ma żadnego eksperymentu jest to medycznie uzgodnione z profesjonalistami. Mamy taki ewenement na skalę światową że dzieci dla dzieci robią coś dobrego w świecie pełnym hejtu i nienawiści - dodaje.

Spektakl jest adresowany do widzów w wieku od 7 do 19 lat. Wystąpią młodzi aktorzy z Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Płocka. Próby już trwają. W płockim Teatrze Dramatycznym Pana Niezwykłego można obejrzeć od 28 lutego do 4 marca.

