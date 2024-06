Rzeźby kontenerowe Bożenny Biskupskiej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku RDC 25.06.2024 07:06 Wystawę „Rzeźby kontenerowe” Bożenny Biskupskiej można oglądać w Centrum Rzeźby Polskiej (CRP) w Orońsku. Według artystki umieszczenie rzeźb w kontenerach budowlanych ma skłaniać odbiorcę do refleksji nad miejscem sztuki współczesnej w dzisiejszym świecie.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (autor: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku można podziwiać wystawę Bożenny Biskupskiej pt. „Rzeźby kontenerowe”.

Projekt rzeźb kontenerowych wywodzi się z lat 80. XX wieku. Od 1989 do 1991 r. artystka pracowała nad cyklem ekspresyjnych obrazów figuralnych o rozbudowanej kolorystyce i materii malarskiej. Powstały wówczas: Figura w dół, Figura – zatrzymać powietrze, Figura odbicie, Obraz z frunącą figurą, Figura.

„W latach 2018–2021 zrealizowałam rzeźby kontenerowe przeniesione z tych obrazów i do nazwania ich zaanektowałam te same tytuły” – napisała Bożenna Biskupska w zapowiedzi wystawy.

Rzeźby w kontenerach

Umieszczenie rzeźb w kontenerach budowlanych ma być – według artystki – pretekstem do rozważań nad miejscem sztuki współczesnej w obecnej rzeczywistości. „Bożenna Biskupska, umieszczając rzeźby w kontenerach, podkreśla zmienność ich przeznaczenia – z przedmiotów zbędnych stają się one przestrzeniami o szczególnym znaczeniu” – zauważył kurator wystawy Leszek Golec.

Szukając nowych sposobów wyrazu artystycznego, Biskupska już niejednokrotnie zamykała rzeźby w metalowych klatkach pozbawionych pełnych ścian. Przykładem może być cykl figur Jednonogich, które prezentowała w 2002 r. na wystawie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Bożenna Biskupska (ur. 1952 w Warszawie) zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacjami, video i performance. Łączy różnorodne media i formy artystyczne, co pozwala jej na tworzenie unikalnych dzieł, które zyskują uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jej prace były prezentowane m.in. na XLI Biennale Sztuki w Wenecji (1984), XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rzeźb w Brązie w Padwie (1986), A Women’s View w Waszyngtonie (1995), Nord Art w Budesdorf (2000), Forma i Kolor w Chicago (2003), Art First w Bolonii (2006) oraz SIEGesIKONen/Icons of Victory – transFORM w Berlinie (2009).

Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982) oraz nagrodę I stopnia im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę (1984), a także stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 roku, wraz z Zygmuntem Rytką, założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działającą głównie w Warszawie i Sokołowsku.

Rzeźby kontenerowe będzie można oglądać w parku CRP w Orońsku do 25 sierpnia.

