Nagroda Orfeusza za tom poetycki „Wilki” Marzanny Bogumiły Kielar RDC 21.07.2024 13:57 Laureatką Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Orfeusz" za najlepszy tom poetycki roku 2023 została Marzanna Bogumiła Kielar za tom "Wilki" . "Orfeusza Mazurskiego" za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej (Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Andrzej Zubkowicz za tomik "Nic pewnego".

Nagroda Orfeusza za tom poetycki "Wilki" Marzanny Bogumiły Kielar (autor: Katarzyna Sobiech - Wicemarszałkini Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

O przyznaniu nagrody poinformowało w niedzielę Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, które wspólnie ze Stowarzyszeniem Leśniczówka Pranie organizuje konkurs. W tym roku odbyła się 13 edycja "Orfeuszy". Nagroda jest przyznawana "za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym".

Tomik "Wilki" Marzanny Bogumiły Kielar wydało wydawnictwo Znak. Organizatorzy poinformowali, że jury doceniło w poezji Kielar to, że "chwyta za gardło i serce". Jej wiersze to m.in. opowieści o ludziach wypędzonych z Grodzieńszczyzny, Przemyskiego, z Mazur, czy deportowanych w Akcji "Wisła" - jury określiło to mianem "przestrzeni ludzkiej historii".

Kielar otrzymała 40 tys. zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz statuetkę autorstwa Aliny Kluzy-Kaji.

Orfeusz Mazurski i finałowa piątka

"Orfeusza Mazurskiego" za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej (Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Andrzej Zubkowicz za tomik "Nic pewnego", który wydało regionalne Wydawnictwo Retman z Dąbrówna. Poezję Zubkowicza jury nazwało "lirycznym notatnikiem z codzienności: przegląda się w nich mazurska prowincja okolic Morąga i Węgorzewa", dodano, że "to +proste+ obrazki z mikroświata, w którym żyje, obserwując powolnie maszerujący przez człowieka czas". Zubkowicz otrzymał 13 tys. zł.

W finałowej piątce nominowanych znalazły się, oprócz Marzanny Bogumiły Kielar i Andrzeja Zubkowicza, tomiki Tomasza Dalasińskiego (Wiersze dla żywych), Marcina Orlińskiego (Późne słońce) i Teresy Tomsi (Zdążyć przed zmierzchem).

Podczas gali wręczenia nagród wiersze finalistów na plenerowej scenie w Praniu wykonywali studenci kierunku aktorstwa Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Trzy Dni Później.

Poezja autorów nominowanych do tegorocznej edycji "Orfeusza" była podstawą jednego semestru zajęć fakultatywnych dla studentów I roku wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Dwadzieścia jeden wierszy w wykonaniu studentów jest publikowane w mediach społecznościowych muzeum i Akademii. Studenci nagrali także wersje audio, których emisja zacznie się jesienią w Polskim Radiu RDC.

Laureatami poprzednich edycji nagrody byli: Krzysztof Karasek, Jan Polkowski, Przemysław Dakowicz, Janusz Szuber, Jarosław Marek Rymkiewicz, Małgorzata Lebda, Joanna Kulmowa, Jarosław Mikołajewski, Piotr Mitzner, Andrzej Kopacki, Zbigniew Machej i Anna Piwkowska.

