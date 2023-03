Kwarantanna w Hi-Fi. Koncert pianisty Krzysztofa Herdzina RDC 14.03.2023 15:43 W najbliższy czwartek 16 marca, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Tym razem będziemy gościć pianistę – Krzysztofa Herdzina.

Krzysztof Herdzin – pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, producent płytowy, multiinstrumentalista, profesor sztuk muzycznych. Urodził się w Bydgoszczy w 1970 roku, gdzie ukończył Akademię Muzyczną w klasie fortepianu K. Popowej‑Zydroń (dyplom 1993).

Jako jeden z nielicznych artystów łączy działalność na polu muzyki klasycznej i jazzowej, teatralnej, filmowej, a także pop; niewielu artystów w Polsce może poszczycić się tak imponującym dorobkiem. Ma na swoim koncie ponad 200 płyt CD, w tym 22 autorskich, jest posiadaczem 19 Złotych i 4 Platynowych Płyt dla Aranżera.

Wyprodukował ponad 20 płyt polskim wokalistom, stworzył ponad 3000 aranżacji i instrumentacji. Jest autorem orkiestracji muzyki Jana A.P. Kaczmarka do filmu „Finding Neverland”, nagrodzonej Oscarem w 2005.

Dyrygował ponad 40 orkiestrami, wśród nich: Academy of St. Martin in the Fields, Narodową Orkiestrą Belgii, Zhejiang Symphony Orchestra, Orkiestrą "Wirtuozi Lwowa", NOSPR, Sinfonią Varsovią, Sinfonią Iuventus, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, AUKSO.

W dorobku kompozytorskim posiada szereg współczesnych utworów na różne składy instrumentalne. Jego płyty były wielokrotnie nominowane do nagrody Fryderyka w kategorii muzyka współczesna. Jako pierwszy polski kompozytor nagrał monograficzną płytę w słynnym, londyńskim Abbey Road Studio wraz z orkiestrą Academy Of St Martin in The Fields. W 2015 r. został odznaczony Srebrnym Medalem „Gloria Artis”, jest laureatem Fryderyka 2012.

