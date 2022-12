Kwarantanna w Hi-Fi. Duet Wojciech Myrczek & Piotr Zubek w RDC RDC 27.12.2022 14:41 W najbliższy czwartek 29 grudnia, po godz. 18:00 w studiu emisyjnym Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu Kwarantanna w Hi-Fi. Tym razem naszymi gośćmi będzie duet wokalistów Wojciech Myrczek & Piotr Zubek przy akompaniamencie pianisty Bogusława Kaczmara.

Kwarantanna w Hi-Fi. Duet Wojciech Myrczek & Piotr Zubek w RDC (autor: RDC)

Wojciech Myrczek – laureat wielu polskich i zagranicznych nagród, takich jak I miejsca w ankietach Jazz Top 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 miesięcznika Jazz Forum w kategorii Wokalista Roku, I miejsce i nagroda publiczności Shure Montreux Jazz Voice Competition w Szwajcarii (2013 r.), Grand Prix w międzynarodowym konkursie Jazz Voices na Litwie (2011 r.), nagroda dla Największej Indywidualności Konkursu Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa (2010 r.), I nagroda w konkursie Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu (2007 r.), Grand Prix Jazz Melomani w kategorii Nadzieja Melomanów (2014 r.). Otrzymał także nagrody Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz Starosty Bielskiego, przyznane za wkład w rozwój kultury.

Swoją muzykę prezentował na scenach światowych festiwali takich jak Montreux Jazz Festival, The Hague Jazz, Bielska Zadymka Jazzowa, Brisbane Jazz Festival, Kolory Polski, Jazz nad Odrą, Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Sofia Jazz Peak Festival, Celje International Jazz Festival oraz w salach koncertowych NOSPR w Katowicach, Konserwatorium w Sankt Petersburgu, Filharmonia “Sinfonia Baltica“, Filharmonia Zabrzańska, Filharmonia Świętokrzyska, Instytut Fiński w Paryżu, Opus Jazz Club w Budapeszcie, Teatr Roma w Warszawie, Hudson Studios w Nowym Jorku i wielu innych.

Współpracował z Janem „Ptaszynem" Wróblewskim, Tomaszem Stańko, Henrykiem Miśkiewiczem, Anną Serafińską, Lorą Szafran, Stanisławem Fijałkowskim, Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i wieloma innymi artystami polskiej sceny muzycznej.

W swoim dorobku posiada dwa albumy solowe: Wojciech Myrczek Quintet - We'll Be Together Again (2010 r.) oraz Myrczek&Tomaszewski - Love Revisited (2014 r.). W przygotowaniu jest następny album, który zostanie wydany jesienią 2021r.

Pedagog Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (od 2018 r.) oraz Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (w latach 2012-2019). W roku 2020 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych.

Piotr Zubek – wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor, radiowiec. Zdobywca ponad 300 nagród na festiwalach w całej Polsce. Współtwórca m. in. koncertu „Życia mała garść” (Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu), płyty charytatywnej „Czarodzieje Uśmiechu” (sprzedane w ponad 250 tys. egzemplarzy!), płyty i koncertu „Nasza Niepodległa”. Artysta wielu scen polskich i zagranicznych. Uczestnik programów telewizyjnych: Bitwa Na Głosy, Od Przedszkola do Opola, Must Be The Music, także telewizyjnych koncertów tematycznych. Laureat Mateusza Trójki w kat. “jazzowy debiut roku”. Współpracował z artystami takimi jak: Kasia Cerekwicka, Andrzej Krzywy, Natalia Kukulska, Jacek Cygan, Marek Piekarczyk, Kayah, Maryla Rodowicz, Ania Wyszkoni, Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Mietek Szcześniak, Monika Borzym, Sławek Uniatowski, PECTUS, Lombard, Kasia Wilk, Adam Sztaba, Czesław Mozil, Zbigniew Wodecki.

Bogusław Kaczmar – pianista i pedagog. Absolwent i wykładowca Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Współpracował i koncertował m.in. z: Beatą Przybytek, Mattem Duskiem, Gordonem Haskellem, Garym Guthmanem, Sashą Strunin, Wojciechem Myrczkiem, Ewą Urygą, Martą Król, Bernardem Maselim, Januszem Muniakiem, Marcinem Wyrostkiem, Krzysztofem Kiljańskim, Krzysztofem Herdzinem, Markiem Podkową, Jerzym Główczewskim, Piotrem Schmidtem, Adamem Szewczykiem, Moniką Borzym, Woytkiem Mrozkiem, Gabrielą Gąsior i Holy Noiz oraz z zespołami: The Sound Pack, Vintage Vegas, Paweł Palcowski Quintet a także big bandami i orkiestrami (m.in: Orkiestra Grzegorza Urbana, Polska Orkiestra Radiowa, eMBand, Big Contest Band, Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective, Big Silesian Band, Żorska Orkiestra Rozrywkowa, Orkiestra Jerzego Miliana, NOSPR, Big Band AM w Katowicach).

Jako członek big bandów, orkiestr i sekcji rytmicznych akompaniował wielu wybitnym muzykom i gwiazdom estrady, takim jak m.in.: Bonnie Tyler, Limahl, Eric Marienthal, Tomasz Stańko, Baptiste Herbin, Zbigniew Wodecki, Ewa Bem, Grażyna Łobaszewska, Kayah, Mieczysław Szcześniak, Piotr Cugowski, Krystyna Prońko, Marek Piekarczyk, Kuba Badach, Kasia Moś, Anna Serafińska, Sławek Uniatowski, Łukasz Zagrobelny, Natalia Szroeder, Patrycja Gola, Igor Herbut, Aleskandra Kurzak, Andrzej Lampert.

Występował na wielu scenach i festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą (Rumunia, Turcja, Białoruś, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, Katar). Jest także laureatem czołowych nagród w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach jazzowych.

