Rusza kino plenerowe na placu Grunwaldzkim. Osiem seansów w ramach BO RDC 07.06.2024 20:50 Od dziś bezpłatne seanse filmowe na placu Grunwaldzkim. To cykl 8 spotkań i seansów filmowych „pod chmurką”. Kino plenerowe realizowane są w ramach cyklu otwartych wydarzeń dla mieszkańców finansowanych z budżetu obywatelskiego na 2024 roku.

Bezpłatne seanse filmowe na placu Grunwaldzkim (autor: UM/Zdjęcie ilustracyjne)

Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim to cykl 8 spotkań i seansów filmowych „pod chmurką”. Dziś wyemitowany zostanie film „Kos” w reżyserii Pawła Maślony. Seanse rozpoczynają się o godz. 21:00.

Wieczory filmowe „pod chmurką” realizowane w każdy piątek do 28 czerwca włącznie, a następnie kontynuowane od 5 lipca do 26 lipca włącznie.



„Żoliborz cały czas cierpi na deficyt otwartej sztuki publicznej, dlatego kino plenerowe, które w poprzednich latach gościło na pl. Grunwaldzkim i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem” – uzasadniał autor pomysłu do budżetu obywatelskiego w momencie jego złożenia.



- Cieszy mnie, że w tym roku mieszkańcy ponownie opowiedzieli się w głosowaniu za organizacją kina plenerowego przy placu Grunwaldzkim. Z radością kontynuujemy tę tradycję, bo kino plenerowe to nie tylko możliwość obejrzenia świetnego filmu, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To doskonała propozycja dla rodzin, par i przyjaciół. Dlatego już teraz warto zarezerwować sobie najbliższe piątkowe wieczory, żeby móc wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu – zachęca Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz.



Lista seansów filmowych



Czerwiec:

· 7 czerwca (piątek) – „Kos” - fabuła filmu w reżyserii Pawła Maślony z 2023 roku przedstawia wydarzenia przed insurekcją kościuszkowską w 1794 roku. Do kraju pełnego napięć społecznych, powraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów.

· 14 czerwca – „Wszystko wszędzie naraz”, reż. Dan Kwan i Daniel Scheinert z 2022 roku.

· 21 czerwca – „Priscilla”, film z 2023 roku w reż. Sofii Coppoly.

· 28 czerwca – „Na rauszu” (2020), reżyseria Thomas Vinterberg

Lipiec:

· 5 lipca – „Miłość jak miód” z 2024 roku w reż. Macieja Migasa

· 12 lipca – „Złoto dezerterów” w reż. Janusza Majewskiego (1998)

· 19 lipca – „Pavarotti” w reż. Rona Howarda (2019)

· 26 lipca – „Helmut Newton. Piękno i bestia”, reż. Gero von Boehm (2020).

Seanse rozpoczynają się o godz. 21:00, miasto zapewnia 100 bezpłatnych leżaków.

Czytaj też: Wystawy, warsztaty i swingowa potańcówka. Fotoplastikon Warszawski obchodzi urodziny