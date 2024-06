Wystawy, warsztaty i swingowa potańcówka. Fotoplastikon Warszawski obchodzi urodziny Mikołaj Cichocki 07.06.2024 07:24 Wehikuł czasu w samym sercu Warszawy. Fotoplastikon Warszawski obchodzi swoje urodziny. To specjalna maszyna pochodząca z końca XIX wieku, dzięki której można oglądać stare fotografie w trójwymiarze.

5 Wystawy, warsztaty i potańcówka. Fotoplastikon Warszawski obchodzi urodziny (autor: RDC)

Fotoplastikon Warszawski świętuje swoje urodziny. Obiekt, który znajduje się w zabytkowej kamienicy Hoserów, w al. Jerozolimskich 51, jest jedynym działającym w stolicy.

Przez lata dorobił się różnych określeń. Gdy zaczynał nazywano go cudem techniki, który zachwycał regularnie zmienianymi programami. Po wojnie stał się symbolem utraconego miasta, jednym z niewielu miejsc wyświetlającym kolorowe obrazy, które przypominały o zniszczonej stolicy, a także niewielkim oknem na świat zza żelaznej kurtyny. Dekadę później otrzymał miano wylęgarni bikiniarzy, którzy tłumnie przybywali pod stały adres w Alejach, tylko po to by nabyć spod lady zagraniczną muzykę lub w skarpetkach sing-sing dać czadu na potańcówce organizowanej na podwórzu wiekowej kamienicy.

- To miejsce jest magiczne - powiedziała naszemu reporterowi mieszkanka okolicy.

W ramach obchodów urodzin zaplanowano szereg wydarzeń:

07.06 (piątek)

godz. 10.00-18.00 – wystawa pt. „Kimono contra garnitur, czyli Japonia z lat 60.”

godz. 18.00 WARSZTATY INTROLIGATORSKIE – SZYCIE JAPOŃSKIE, WSTĘP WOLNY, obowiązują zapisy na: rejestracjafw@1944.pl

08.06 (sobota)

godz. 10.00-18.00 – wystawa pt. „AMERICAN DREAM. Stany Zjednoczone na przedwojennej fotografii”.

godz. 19.00 URODZINOWA SWINGOWA POTAŃCÓWKA POD GWAIZDAMI z zespołem „Swingin’ Promised Band” i ze szkołą tańca „ShimSham – warszawski swing”, WSTĘP WOLNY

09.06 (niedziela)

godz. 10.00-18.00 – wystawa pt. „WARSZAWA – OSTATNIE SPOJRZENIE”

Czytaj też: Tajemniczy Ogród i spektakl rodzinny. Mazowiecki Instytut Kultury świętuje 10. urodziny

Źródło: RDC/inf. prasowa Autor: Mikołaj Cichocki/PL