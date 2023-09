Jakub Nowak został laureatem „Gombrowicza” 17.09.2023 11:21 Jakub Nowak, autor książki „To przez ten wiatr” został laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureat otrzymuje 40 tys. złotych oraz lornetkę, symbol Gombrowiczowskiej uważności wobec świata. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Bieżuńska za książkę „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę”. Nagroda ustanowiona przez radomski jest uznawana za jedną z najważniejszych w Polsce.

Książka „To przez ten wiatr” Jakuba Nowaka jest fikcyjną, choć opartą na faktach historią znajomości Heleny Modrzejewskiej i Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych, w której reinterpretacji poddane zostają tradycyjne wzorce kultury polskiej. – Ta powieść była dla nas ogromną niespodzianką i wyzwaniem. To brawurowe przepisanie epizodu krótkiego pobytu Henryka Sienkiewicza i początku kariery Heleny Modrzejewskiej w Ameryce. Dzieje się na farmie, w której mieszka i pracuje prowizorycznie sklecona mała komuna. Wrze tam i kipi: erotyczna fascynacja pomiędzy aktorką a pisarzem przybiera nową postać, postyczniowi weterani z trudem radzą sobie z uprawą winorośli, klasowe zależności zyskują nowy kontekst. Dokonuje się tu też dekonstrukcja męskości – mówiła w laudacji Ewa Graczyk, członkini kapituły Nagrody. I dodawała: –z „To przez ten wiatr” to powieść nieprzewidywalna fabularnie, alternatywna wobec tego, co było nam opowiadane, po Gombrowiczowsku wywraca na nice nasze wyobrażenia o pisarzach, artystkach i polskiej kulturze. Mamy do czynienia z prawdziwym morderstwem, popełnionym na polskich mitach.

Jakub Nowak o nagrodzie

Laureat nagrody nie krył zaskoczenia decyzją kapituły. – Dla mnie już sama nominacja do Nagrody, znalezienie się w gronie tak dobrych autorów, była dużym wyróżnieniem – mówił podczas gali.

I, jak dodawał – Dla mnie opowieści są ważne. Jak ktoś opowiada, a ja słucham, to choć przez chwilę mówimy tym samym językiem i rodzi się wspólnota. Czasem nietrwała, tylko na czas lektury, ale to o tę wspólnotę chodzi.

Wyróżnienie dla Wiktorii Bieżuńskiej

Od dwóch lat, poza Nagrodą Główną, kapituła przyznaje także wyróżnienie w postaci miesięcznej rezydencji w Vence. W tym roku rezydencję otrzymała Wiktoria Bieżuńska, autorka książki „Przechodząc przez próg zagwiżdżę”. - Niewielka powieść „Przechodząc przez próg zagwiżdżę” zachwyciła nas stylistyczną perfekcją. To unikatowa, choć zarazem boleśnie powtarzalna historia, opowiedziana prostymi i krótkimi zdaniami, które za każdym razem uderzają w punkt, precyzyjnie oddając grozę sytuacji. Nie ma tu nazywania uczuć, autorka ukazuje dziecko, które tylko widzi, słyszy i dotyka, ale przez to my, czytelniczki i czytelnicy, dorośli, rozumiemy, jak straszne jest to, co jej się wydarza – mówił Zbigniew Kruszyński, pisarz, członek kapituły nagrody. – Jeszcze nie wiem, jaki termin wybiorę na podróż do Vence. Ale zamierzam tam dużo pisać – zapowiada Wiktoria Bieżuńska.

Ustanowiona przez radomski samorząd Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce.

