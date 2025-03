Trudna rola złego policjanta. Ivona Pavlović w Polskim Radiu RDC o „Tańcu z gwiazdami” Cyryl Skiba 10.03.2025 20:08 To w ogóle nie było tak, że ja specjalnie sobie wymyśliłam, że będę tym złym policjantem — mówiła w Polskim Radiu RDC Ivona Pavlović. Wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim, konferansjerka i osobowość telewizyjna opowiadała w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „Kobiety rakiety” o kulisach pracy przy „Tańcu z gwiazdami”, sztuce puentowania, miłości i hejcie.

Ivona Pavlović (autor: RDC)

Polska tancerka, międzynarodowa sędzia taneczna, konferansjerka i osobowość telewizyjna Ivona Pavlović zdradziła w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „Kobiety rakiety”, jakie wyzwania stawia przed nią „Taniec z gwiazdami”, którego jurorką jest od 2005 roku.

Od Pavlović, jako profesjonalnej tancerki, producenci oczekują, że w kilku zwięzłych zdaniach skomentuje blaski i cienie konkursowej pary — tyle że o tańcu można opowiadać długo i kwieciście.

— To w ogóle nie było tak, że ja specjalnie sobie wymyśliłam, że będę tym złym policjantem. Po pierwsze, zaczęłam mówić to, co widzę. Po drugie, to jest bardzo trudna decyzja. Ja ją muszę podjąć praktycznie w przeciągu pierwszych 20 sekund. Długo można o kimś mówić, ale spuentować w dwa, trzy zdania to, co się widzi, to wcale nie jest łatwą sprawą — powiedziała Pavlović.

Jak Pavlović radzi sobie z hejtem?

Beata Jewiarz zapytała gościnię o to, jak radzi sobie z internetowym hejtem, którego pada ofiarą.

Pavlović podkreśliła, że jest zaskoczona tym, kto wypisuje pod jej adresem nienawistne komentarze. — Mówię stop, szanujmy siebie, szanujmy innych — podkreśliła.

— Na przykład patrzę, pani ma ponad 60 lat, jest babcią, matką, wrzuca zdjęcia pieska, wnuczki, komunii, wszystko super. I ona pisze jakąś brzydką rzecz. Wtedy tak sobie mówię „kobieto, założę się w 100 procent, że gdybyś mnie spotkała w życiu, to byś przybiegła i byś robiła ze mną zdjęcie” — stwierdziła Pavlović.

Trwa 16. sezon „Tańca z gwiazdami”. W niedzielę 9 marca z odcinka z rywalizacji odpadli Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova.

O Kryształową Kulę dalej walczą:

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Tomasz Wolny i Daria Syta

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Czytaj też: Dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego: Chcemy stworzyć historię godną tego miejsca