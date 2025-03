Ilona Łepkowska w RDC: Z każdego serialu odchodziłam szybciej lub później Cyryl Skiba 01.03.2025 14:06 Królowa polskich seriali, Midas polskiego show-biznesu, Szekspir telewizji. Ilona Łepkowska – scenarzystka, producentka filmowa i serialowa, a także pisarka gościła w Polskim Radiu RDC. – Lubię robić to, co jeszcze mi sprawia jakąś przyjemność, a nie tylko powielać to samo i odcinać kupony od popularności – przyznała w rozmowie z Andrzejem Saramonowiczem.

Ilona Łepkowska (autor: RDC)

Ilona Łepkowska jest autorką lub współautorką popularnych komedii takich jak między innymi: „Och, Karol”, „Komedia małżeńska”, „Nigdy w życiu!” oraz serii „Kogel-mogel”. Pisała scenariusze do seriali: „Klan”, „Na dobre i na złe” oraz „M jak miłość”, którego była też producentką.

W rozmowie z Andrzejem Saramonowiczem śmiała się z „przekleństwa Łepkowskiej”, bo co wieczór gości w każdym polskim domu. Na naszej antenie pisarka zaznaczała, że trudno jest zadbać o higienę intelektualną w tej pracy.

– Z każdego serialu, nawet z tych, które idą na ekranach, można je obejrzeć do dzisiaj, odchodziłam po kilku latach szybciej lub później. Lubię robić to, co jeszcze mi sprawia jakąś przyjemność, a nie tylko powielać to samo i odcinać kupony od popularności. To jest oczywiście opłacalne, daje poczucie olbrzymiego bezpieczeństwa finansowego i każdego innego, ale to jest śmiertelnie nudne po kilku latach – przyznała.

Autorka podkreślała na naszej antenie, że największą przyjemność sprawia jej tworzenie nowych projektów i kreatywny ferment, który wtedy powstaje wraz z zespołem twórców. Gorzej jest z kontynuacją pracy nad dużą serią.

– Uważam, że jest ona też intelektualnie wyjawiająca, ponieważ mówi się cały czas jakby tymi samymi postaciami. Katalog zdarzeń, które możemy wpisać w fabułę, jest też ograniczony ze względu na przykład na porę emisji, więc nie można iść na przykład w sceny erotyczne, brzyskie wyrazy, drastyczność itd. Porusza się cały czas w katalogu tych samych tematów – miłość, zdrada małżeńska, wychowywanie dzieci, kłopoty w pracy, kłopoty w szkole, kłopoty ze zdrowiem – wyliczała.

Ilona Łepkowska jest autorką seriali „Barwy szczęścia” i „Wszystko przed nami”, które współprodukowała i których była scenarzystką.

Jest także członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiej Akademii Filmowej i honorową członkinią Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz członkinią rady tejże organizacji. Ponadto jest przewodniczącą Gildii Polskich Scenarzystów.

