Manifestacja absurdu, czyli „Szaleństwo we dwoje” w E. Ioneso Teatrze Druga Strefa RDC 16.12.2024 19:32 W stołecznym Teatrze Druga Strefa 18 grudnia odbędzie się premiera sztuki francuskiego dramatopisarza Eugene'a Ionesco pt. „Szaleństwo we dwoje” w reżyserii Sylwestra Biragi. Spektakl bierze udział w X Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej i Europejskiej „Klasyka Żywa”.

Szaleństwo we dwoje (autor: RDC)

W środę w Teatrze Druga Strefa odbędzie się premiera sztuki Eugena'a Jonesco „Szaleństwo we dwoje” w reżyserii Sylwestra Biragi.

SZALEŃSTWO WE DWOJE | POSŁUCHAJ PODCASTU

„Eugene Ionesco, w swoim dziele »Szaleństwo we dwoje« (oryg. »Délire a deux«), stworzył wnikliwe studium ludzkiej natury, osadzone w świecie pełnym absurdu i chaosu. Sztuka, po raz pierwszy wystawiona w 1962 r. na scenie Studia des Champs-Élysées, przedstawia historię pary kochanków, którzy po siedemnastu latach wspólnego życia nieustannie kłócą się o najdrobniejsze sprawy, jak choćby o to, czy żółw i ślimak należą do tego samego gatunku. Tymczasem za oknem ich mieszkania toczy się wojna, której przyczyny pozostają nieznane, a ich pokój staje się polem walki” – czytamy w przesłanym opisie akcji przedstawienia.

Jak zaznaczono, „dramat ten jest manifestacją absurdu, pokazującą, jak w ekstremalnych warunkach wojna i chaos mogą wypaczyć ludzkie zachowania i relacje”.

„Codzienność staje się groteską, a rutynowe działania nabierają dziwacznego znaczenia. W sercu tej opowieści kryje się jednak miłość – trudna, szorstka, lecz prawdziwa i umiejąca przetrwać największe burze. To właśnie miłość staje się siłą napędową, mimo otaczającej grozy” – podkreślono w zapowiedzi.

„»Szaleństwo we dwoje«” nie tylko podkreśla absurdalność ludzkich działań w czasie wojny, ale także ukazuje paradoksy ludzkiej natury, gdzie brutalność fizyczna rywalizuje z gwałtownością języka" - napisano. "To opowieść, która zwiększa świadomość o wpływie wojny na psychikę i relacje międzyludzkie, tworząc niezwykły, choć tragiczny obraz rzeczywistości" – dodano.

Autorem sztuki jest Eugene Ionesco. Tłumaczenia dokonał Jan Kott. Reżyseria i scenografia – Sylwester Biraga. Realizacja techniczna – Stanisław Czerwiński.

Występują Vova Makovskyi i Walentyna Sizonenko.

Premiera 18 grudnia o godz. 19:00 w stołecznym Teatrze Druga Strefa (ul. Magazynowa 14A).

Spektakl bierze udział w X Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej i Europejskiej „Klasyka Żywa”.

