„Cyfrowe kreacje” i „Sokołów Nadrealny”. Wakacyjne wystawy przed Sokołowskim Ośrodkiem Kultury Aneta Borkowska 07.08.2024 15:09 Sokołowski Ośrodek Kultury przygotował dwie plenerowe wystawy. Wszystkie prace są dziełem młodzieży, która uczęszcza na zajęcia Studia Graficznego Kropkomat. Wystawy można oglądać do końca sierpnia.

2 „Cyfrowe kreacje”. Wakacyjne wystawy przed Sokołowskim Ośrodkiem Kultury (autor: Sokołowski Ośrodek Kultury)

Sokołowski Ośrodek Kultury przygotował dwie wystawy, które można oglądać przed budynkiem. Pierwsza to „Cyfrowe kreacje”. – Podsumowuje działalność uczestników Studia Graficznego Kropkomat – informuje opiekun grupy Szymon Grochowski.

– Są tam serie kolaży bądź fotomontaży zrobione przez osoby, które chodzą pierwszy rok. Jeżeli chodzi o uczestników drugiego roku, to tam pojawiają się także serie prac, które w temacie mają transformacje. Również prezentujemy formy użytkowe, konkretnie chodzi tutaj o logotypy. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci rok, to są to prace właśnie w technice malarstwa cyfrowego, prace rysunkowe. – mówi Grochowski.

Druga wystawa to „Sokołów Nadrealny”, która powstała w ramach obchodów 600-lecia miasta. – Wybraliśmy 12 charakterystycznych dla Sokołowa obiektów – informuje Grochowski.

– Stały się inspiracją i taką podstawą do stworzenia kolarzy cyfrowych w takim duchu surrealistycznym. Chcieliśmy w tych pracach pokazać taki nadrzeczywisty charakter, przetworzyć go w sposób właśnie taki senny, trochę jak marzenia. Te budynki często zostały podzielone na jakieś fragmenty, zostały do nich dodane jakieś elementy. – mówi Grochowski.

Obie wystawy można oglądać do końca sierpnia.

Czytaj też: Koniec kariery koncertowej Aerosmith? R. Rogowiecki: występowanie jest dla nich jak narkotyk

Źródło: RDC Autor: Aneta Borkowska/AP