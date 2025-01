Warszawa szykuje się na BIGGA VOL. 1. M. Sondij: wieczór przepełniony będzie niezwykłą energią Cyryl Skiba 21.01.2025 17:36 Trzy zespoły pełne podobieństw i rozbieżności, które wnoszą do polskiej muzyki swoją bezkompromisowość, oryginalność i jakość wykonania wystąpią na jednej scenie podczas festiwalu BIGGA VOL. 1. W niedzielę 23 lutego w klubie Niebo na scenie pojawi się co najmniej 23 muzyków. — Wieczór przepełniony będzie niezwykłą energią — zapowiedział w Polskim Radiu RDC Maciej Sondij, jeden z organizatorów.

Maciej Sondij (autor: RDC YT)

Warszawa szykuje się na festiwal BIGGA VOL. 1. Na jednej scenie stołecznego klubu Niebo wystąpią zespoły reprezentujące niezależną, polską scenę muzyczną: P.Unity, Klawo oraz Tropical Soldiers in Paradise.

Jak zapowiedział w Polskim Radiu RDC jeden z organizatorów Maciej Sondij, wieczór przepełniony będzie niezwykłą energią.

Gitarzysta zespołu P.Unity podkreślił w audycji „Pomiędzy”, że wszystkie trzy zespoły mają licznych muzyków. — To po prostu duże składy — zaznaczył Sondij.

— Połączymy po prostu siły i zwrócimy uwagę na to, że jest w Polsce taka scena i ona ma się bardzo dobrze. Wszyscy razem mamy ogromnie dużo pasji do tego i wiary i to jest też coś, co nas tak bardzo łączy ze sobą. Uważam, że wszystkie te zespoły charakteryzuje to, że na żywo po prostu wybrzmiewają w pełni i są wtedy najlepsze — podkreślił Sondij.

Koncert odbędzie się 23 lutego w klubie Niebo. Początek o godzinie 18:00.

