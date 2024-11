Lider zespołu Dr Misio w RDC: zawsze będziemy patrzeć politykom na ręce Cyryl Skiba 13.11.2024 12:55 Patrzeć politykom na ręce — tak o swojej misji mówił w Polskim Radiu RDC Arkadiusz Jakubik. Lider zespołu Dr Misio, ale także aktor i reżyser był gościem audycji „Południe RDC”. W rozmowie z Piotrem Majewskim podkreślał, że jako twórca, trudno mu nie być zaangażowanym w bieżące tematy. Zawsze chce być jednak ponad podziałami i politycznymi szufladkami.

Arkadiusz Jakubik w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

— Ja zawsze powtarzam, że nigdy nie stanęliśmy po żadnej stronie, pod żadnym sztandarem i zawsze będziemy patrzeć politykom na ręce, bo jak śpiewał klasyk, pod czym się absolutnie podpisuje, generalnie „nie wierzymy politykom” — mówił Jakubik.

Dr Misio promuje swoją ostatnią płytę „Chory na Polskę”. To solidne brzmienie, ciężkie riffy oraz teksty Krzysztofa Wargi, oraz Marcina Świetlickiego. Jakubik mówił na antenie Polskiego Radia RD o przesłaniu, jakie niesie ten album.

— Każdy z nas marzy o tym, żeby sobie zbudować taką swoją bezpieczną, małą Polskę, w której czujemy się bezpieczni, szczęśliwi, spełnieni. I dotarło do mnie, przecież to jest tak proste, że chodzi tylko o to, żeby ta każda Polska, którą sobie każdy z nas buduje, nie mówiła sąsiedniej drugiej Polsce, jak ma żyć — wyjaśniał.

Dr Misio zagra w piątek 15 listopada w stołecznym klubie Mechanik przy Narbutta 87. Na scenie także pojawi się zespół Zgniłość dowodzony przez Marcina Świetlickiego. Początek o 19:00.

Arkadiusz Jakubik znany jest między innymi z ról w filmach Wojtka Smarzowskiego: „Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka”, „Wołyń”, „KLER”.

