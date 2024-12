Jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w domu Ireny Santor? Artystka w RDC Miłosz Kuter 26.12.2024 12:03 Jako dziecko czekałam na Gwiazdora i wierzyłam, że muszę być grzeczna, żeby nie zostawił mi rózgi - tak Boże Narodzenie wspominała na naszej antenie Irena Santor. Legendarna polska artystka była gościem Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla. W audycji „Trzeba marzyć” opowiadała, jak celebrowano święta w jej rodzinnym domu.

Irena Santor (autor: RDC)

Jak mówiła, symbolem świąt nie był Mikołaj czy gwiazdka.

- Musi przyjść Gwiazdor, bo ja pochodzę z Pomorza. To jest ten symbol. I ja w to tak wierzyłem jako dziecko, ja bardzo wierzyłam, że ja muszę być grzeczna, że muszę sobie zasłużyć na to, żeby on tej rózgi mi nie zostawiał - tłumaczyła.



Artystka wskazała też, której potrawy świątecznej nie mogło zabraknąć na jej stole.

- Lubię taką postną kapustę z grzybami. Tylko z grzybami, postna kapusta. Jak jest dobrze ukiszona kapusta, nie zakwaszona, tylko kiszona kapusta dobra, to jest niepowtarzalny smak - wskazała.



Irena Santor 9 grudnia obchodziła 90. urodziny.

