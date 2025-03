Mówią do niego „Panie Prezydencie”. Paweł Koślik o łatce po „Uchu prezesa” Adam Abramiuk 20.03.2025 15:17 Na ulicach mówią mu „Panie Prezydencie”, choć nie pełni żadnej funkcji. Aktor Paweł Koślik mówił w Polskim Radiu RDC o łatce, która do niego przylgnęła. W serialu kabaretowym „Ucho prezesa” wcielił się w rolę prezydenta Adriana, który nie może dostać się do prezesa partii. Do dziś jest kojarzony przede wszystkim właśnie z tą rolą.

Paweł Koślik (autor: RDC)

Jak powiedział, wciąż często zwracają się do niego „Panie Prezydencie”.



- W robocie, na ulicy. To jeszcze miłe, ale dla mnie, jako dla aktora w pewnym momencie staje się to łatka tak zwana, że „prezydent, prezydent”. No i wtedy może być trudniej - mówił na naszej antenie.

Jak dodał, łatkę dało się odczuć też na przesłuchaniach do innych produkcji.

- Nieraz słyszałem, jakiś casting miał być do czegoś tego i tam mówią: „Broń Boże, ze względów politycznych czy jakkolwiek, nie? Ale, a ten, no śmiesznie jako ten prezydent”. Nie dadzą szansy coś innego. To się zmienia, to się zmienia dla mnie na dobre - opowiadał Paweł Koślik.



Aktora można teraz oglądać w kinach w nowym filmie „Misie”. To komedia o współczesnych mężczyznach - chłopcach, którzy nie dojrzeli do poważnych związków. Cztery przyjaciółki chcą sprawdzić, czy prawdziwi mężczyźni to już tylko legenda.

