Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 8 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 02.08.2024 21:29 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy ósmy dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. W stolicy Francji jest nasz wysłannik Miłosz Kuter. Najważniejszą informacją dnia jest czwarty medal wywalczony dla Polski.

Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 8 (autor: RDC)

Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza redakcja ma specjalnego wysłannika w stolicy Francji, który przygotował podsumowanie ósmego dnia igrzysk.

Iga Świątek dała nam brązowy medal w tenisowym singlu kobiet. Na kortach Rolanda Garossa w dwóch szybkich setach pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą.

Natalia Kochańska zajęła szóste miejsce w finale zawodów strzeleckich.

W koszykówce 3x3 Polacy przegrali 17 do 21 z reprezentacją Holandii. Dziś zagrają jeszcze z aktualnymi mistrzami świata — Serbami.

Lekkoatleci dziś rozpoczęli zmagania na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zachwyciła Ewa Swoboda, która pobiła swój najlepszy wynik w tym sezonie i pewnie zameldowała się w jutrzejszych półfinałach.

Sztafeta mieszana 4x400 metrów rzutem na taśmę, zapewniła sobie finał i Biało-Czerwoni biegacze także powalczą o medale.

Do finału, który rozegrany zostanie w niedzielę, zakwalifikowali się także nasi młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek.

Polscy kulomioci nie awansowali do finału pchnięcia kulą podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Michał Haratyk wynikiem 19,94 m zajął 19. miejsce, a Konrad Bukowiecki uzyskał 18,83 i był 28.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30. Wszystko to okraszone ekskluzywnymi wywiadami ze sportowcami i sondami z kibicami, którzy pojechali do Paryża dopingować naszych reprezentantów.

Będziemy z Państwem do ostatniego dnia Igrzysk, które zakończą się 11 sierpnia!

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.