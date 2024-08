Polskie Radio RDC na IO w Paryżu. Dzień 11 [PODSUMOWANIE] Miłosz Kuter 05.08.2024 21:56 W Polskim Radiu RDC podsumowujemy jedenasty dzień igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dzisiaj polscy kibice mieli wiele powodów do zadowolenia. Szczegóły przedstawił wysłannik Polskiego Radia RDC w stolicy Francji Miłosz Kuter.

RDC na IO w Paryżu. Posumowanie dnia (autor: PAP/Adam Warżawa)

Polskie Radio RDC na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza redakcja ma specjalnego wysłannika w stolicy Francji, który przygotował podsumowanie jedenastego dnia igrzysk.

Polscy siatkarze przełamali klątwę i meldują się w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwoni pokonali Słoweńców 3 do 1. Dziś wielką rolę w tym zwycięstwie odegrał kapitan Bartosz Kurek.

Aleksandra Mirosław poprawiła własny rekord świata we wspinaczce sportowej na czas. W rundzie eliminacyjnej uzyskała znakomity czas 6,06 s.

W rywalizacji na 400 metrów kobiet Natalia Kaczmarek wygrała swój bieg eliminacyjny. Jest już pewna udziału w półfinale.

Justyna Święty-Ersetic zajęła czwarte miejsce w swoim biegu i wystartuje w repasażach.

W kolarstwie torowym w konkurencji sprint drużynowy Polki uzyskał najsłabszy czas i powalczą o siódmą lokatę z Kanadą.

Z igrzyskami po biegu repasażowym na 200 metrów pożegnała się już radomianka Martyna Kotwiła.

Igrzyska z RDC

„Igrzyska z RDC” to audycja Polskiego Radia RDC, w trakcie której na bieżąco informujemy o najważniejszych wydarzeniach z igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdobytych medalach i sylwetkach naszych sportowców szczególnie tych reprezentujących Mazowsze.

