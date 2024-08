Brązowy medalista IO w Paryżu Dominik Czaja dla Polskiego Radia RDC: Nie zatrzymujemy się Przemysław Paczkowski 05.08.2024 11:40 Spełniliśmy jedno z naszych największych marzeń – mówi Polskiemu Radiu RDC brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie Dominik Czaja. Gość „Magazynu Sportowego” dodał, że medal na igrzyskach to nie wszystko i za jakiś czas trzeba będzie pomyśleć o kolejnych laurach.

Polscy wioślarze z brązowym medalem IO (autor: Dominik Czaja wioślarz/FB)

Reprezentant AZS AWF Warszawa Dominik Czaja w czwórce podwójnej w składzie z Fabianem Barańskim, Mirosławem Ziętarskim oraz Mateuszem Biskupem zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Wioślarz był dziś gościem „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC.

– Powoli zdaję sobie sprawę, że spełniliśmy jedno z największych marzeń. Każdy z nas już był czwarty na igrzyskach, wiedział, co to znaczy i jaki to jest koszmarny ból. Wiedziałem, że jesteśmy w tym roku jeszcze lepiej przygotowani niż przed Tokio – powiedział Czaja.

Brązowy medalista zdradził, co zawodnicy powiedzieli sobie przed samym wyścigiem.

– Powiedzieliśmy sobie: „zróbmy to, sięgnijmy po ten medal”. Wiedzieliśmy, że nic nam nie brakuje, żeby go zdobyć. Tak naprawdę we wszystkich zawodach, w których startowaliśmy w tym składzie, zdobywaliśmy medale – przypomniał.

Reprezentant AZS AWF Warszawa przyznał, że nie mieszkali w wiosce olimpijskiej, aby odciąć się od emocji.

– Trochę traktowaliśmy te zawody jak inne. Przyjeżdżaliśmy na tor, robiliśmy trening, wracaliśmy do hotelu. Mieliśmy rutynę jak na Pucharze Świata czy na mistrzostwach świata. Uważam, że to dużo ułatwiało, bo jednak wioska olimpijska jest piękna, ale wysysa też dużo energii – dodał.

Wioślarz dodał również, że teraz nie mają zamiaru się zatrzymywać.

– Na ten moment jest to spełnienie marzeń, ale tak naprawdę myślę, że za jakiś czas pomyślimy o kolejnych laurach – powiedział.

Czwórka podwójna przedłużyła serię medalową polskiego wioślarstwa – od igrzysk w Sydney w 2000 roku przedstawiciele tej dyscypliny ani razu nie wracali do kraju z pustymi rękami, a łącznie mają w dorobku 20 miejsc na podium.

