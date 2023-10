Zderzenie dwóch ciężarówek koło Grójca. Trwa sprzątanie 40 ton złomu [UTRUDNIENIA] Adrian Pieczka 31.10.2023 15:23 Trwa sprzątanie 40 ton złomu z drogi krajowej nr 50, na której we wtorek nad ranem doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. W wyniku wypadku nie żyją dwie osoby. — Obecnie trwa podnoszenie metalowych elementów, które były przewożone na naczepie jednego z samochodów ciężarowych — informuje Agnieszka Wójcik z grójeckiej komendy.

Śmiertelny wypadek koło Grójca. W zderzeniu dwóch ciężarówek zginęły dwie osoby (autor: KP PSP Grójec)

Droga krajowa nr 50 dalej jest nieprzejezdna. Na odcinku Mszczonów – Grójec w miejscowości Przęsławice zderzyły się nad ranem czołowo dwie ciężarówki. Doszło do ich pożaru. Po ugaszeniu znaleziono ciała dwóch osób.

Jak relacjonuje Agnieszka Wójcik z grójeckiej komendy, droga pozostaje nieprzejezdna, trwa sprzątanie blisko 40 ton złomu.

— Obecnie trwa podnoszenie metalowych elementów, które były przewożone na naczepie jednego z samochodów ciężarowych — informuje Wójcik.

Policja poleca kierować się na objazdy drogą S7. Utrudnienie może potrwać jeszcze do godziny.

Zderzenie ciężarówek

Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Przęsławice. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.

- Doszło do pożaru - relacjonuje Agnieszka Wójcik z grójeckiej komendy. - Po ugaszeniu w pojazdach ujawniono ciała dwóch osób. Obecnie pracują na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na 142 km jest zablokowana w obu kierunkach - mówi.

UWAGA #wypadek - Przęsławice (pow. #gróhttps://t.co/F0PGcANCyk) - DK 50 - zderzenie 2 ciężarówek. Doszło do pożaru. Trwa akcja gaśnicza. Droga zablokowana. Zorganizowano objazdy. Na miejscu pracują #policja.nci. pic.twitter.com/buioksPBuo — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 31, 2023

- Z uwagi na przeddzień Wszystkich Świętych i duże natężenie ruchu policja sugeruje wybrać alternatywne trasy - dodaje Wójcik. - W przypadku tego odcinka, proponujemy zjazd na trasę S7, dalej na Chudolipie w kierunku Wiskitek. To będzie taka szybka trasa, którą możemy objechać to zdarzenie - mówi.

Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. asp. Michał Maroszek, jeden z pojazdów – cysterna do przewożenia produktów węglopochodnych - został już usunięty. - Obecnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu usuwany jest drugi pojazd z naczepą wypełnioną dużym ładunkiem złom – powiedział rzecznik.

Na razie nie wiadomo, kiedy droga zostanie odblokowana. - Będzie to zależało od postępu prac przy usuwaniu pojazdu. Na pewno utrudnienia potrwają jeszcze około dwóch godzin – zaznaczył strażak około południa.

Obydwa pojazdy uczestniczące w wypadku to ciężarowe scanie. Jedną z ciężarówek przewożony był złom, druga to cysterna służąca do przewożenia produktów węglopochodnych, która była prawie pusta. - Znajdowały się w niej jedynie śladowe ilości wcześniej transportowanych produktów - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkom. Agnieszka Wójcik.

Czytaj też: Dachowanie za tunelem Wisłostrady. Zderzyły się dwa samochody osobowe