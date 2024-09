„Przed nim wielka kariera”. Zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki zagra na China Smash Adam Abramiuk 23.09.2024 21:31 Miłosz Redzimski, zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, w czwartek zacznie rozgrywki w prestiżowym turnieju China Smash w Pekinie — Jest wielokrotnym już medalistą mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych i juniorskich. Więc mamy nadzieję, że jest to taka perełka, która będzie się rozwijać i w kolejnych latach będzie świadczyła o mocy polskiego tenisa stołowego — mówi Kamil Kaczmarek z grodziskiego klubu.

Miłosz Redzimski, zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki (autor: BOGDAN PASEK/pzts.pl)

Jeden z najlepszych polskich tenisistów stołowych na zgrupowaniu w Chinach. Miłosz Redzimski, zawodnik KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, który reprezentował Polskę na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, w czwartek zacznie rozgrywki w prestiżowym turnieju China Smash w Pekinie.

Kamil Kaczmarek z grodziskiego klubu zapewnia, że przed nim wielka kariera.

— Miłosz Redzimski skończył 18 lat, więc jest to bardzo młody zawodnik, który w tym momencie jest, można powiedzieć, numerem jeden w naszym kraju. Jest wielokrotnym już medalistą mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych i juniorskich. Więc mamy nadzieję, że jest to taka perełka, która będzie się rozwijać i w kolejnych latach będzie świadczyła o mocy polskiego tenisa stołowego — mówi Kaczmarek.

Impreza w Chinach jest naprawdę na najwyższym poziomie.

— Zawody poprzedzą tygodniowe przygotowania z chińskimi zawodnikami, od których mamy nadzieję, że nasi zawodnicy wiele się nauczą, bo też do składu jest powołany Maciek Kubik, który wystąpi również z Miłoszem w parze deblowej. Jest to turniej najwyższej rangi, więc na pewno nie będzie łatwo, aczkolwiek Miłosz mówił, że jest bardzo dobrze przygotowany i liczy na to, że znajdzie się w turnieju głównym i będzie rywalizował z tą czołówką światową — podkreśla Kaczmarek.

China Smash jest etapem przygotowań do Indywidualnych Mistrzostw Europy w austriackim Linzu (15-20 października).

Czytaj też: Mecz Polonii Warszawa z Chrobrym w Głogowie przez powódź pod znakiem zapytania