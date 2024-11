Bogoria Grodzisk Mazowiecki z kolejnymi sukcesami [SPRAWDŹ] 17.11.2024 15:58 Początek listopada podczas spotkań w ramach Lotto Superligi był dla Bogorii Grodzisk Mazowiecki niezwykle udany. Tenisiści stołowi pokonali KTS Gliwice 3:0, Global Pharmę Orlicz Suchedniów 3:2 oraz ASTS Olimpię Unię Grudziądz 3:1.

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki z kolejnymi sukcesami (autor: Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki)

Tenisiści stołowi grodziskiego klubu nie zatrzymują się w tym sezonie. Zawodnicy Bogorii we własnej sali tenisowej pokonali 3:0 KTS Gliwice.

Dzięki wygranej podopieczni trenera Pawła Fertikowskiego umocnili się na fotelu lidera LOTTO Superligi.

Panagiotis Gionis Vs Yeh Chih-Wei – 3:1

Milosz Redzimskiski Vs Ioannis Sgouropoulos – 3:0

Marek Badowski Vs Grzegorz Felkel – 3:0

Global Pharma Orlicz Suchedniów vs Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 2:3

Siódma kolejka LOTTO Superligi okazała się szczęśliwa dla kibiców z Grodziska Mazowieckiego. Po zaciętym boju tenisiści stołowi Bogorii pokonali 3:2 na wyjeździe Global Pharmę Orlicz Suchedniów.

Trzeba przyznać, że był to jeden z trudniejszych bojów sezonu 2024/2025 dla grodziskiego zespołu. To gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie w całym meczu. Na szczęście Bogoria w swoich szeregach ma Panagiotisa Gionisa, który dwukrotnie doprowadzał do remisu.

Panos w swoim w pierwszym singlu wygrał z trenującym w Grodzisku Mazowieckim Mateuszem Zalewskim 3:1 w setach. W drugim z kolei nie dał żadnych szans Koreańczykowi Park Jeongwoo, zwyciężając bez straty seta.

Jeongwoo Park Vs Miłosz Redzimski – 3:0

Mateusz Zalewski Vs Panagiotis Gionis – 1:3

Deni Kožul Vs Marek Badowski – 3:1

Jeongwoo Park Vs Panagiotis Gionis – 0:3

Mateusz Zalewski Vs Miłosz Redzimski – 1:3

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki – ASTS Olimpia Unia Grudziądz 3:1

W meczu 8. kolejki LOTTO Superligi Dartom Bogoria pokonała we własnej sali tenisowej ASTS Olimpię Unię Grudziądz 3:1. Tym samym podopieczni trenera Pawła Fertikowskiego przedłużyli serię zwycięstw i utrzymują fotel lidera.

Grodziszczanie w dalszym ciągu są jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie ligowym. Niepokonany w LOTTO Superlidze jest również Panagiotis Gionis. W środowy wieczór odniósł swoje 6 i 7 zwycięstwo singlowe. Najpierw bez większych problemów pokonał debiutującego w Superlidze 12-letniego Olafa Glanerta. Młody zawodnik z Grudziądza zastąpił w składzie Rafała Formelę, który w ostatniej chwili nabawił się problemów zdrowotnych. W drugim singlu z kolei grecki defensor również 3:0 setach zwyciężył leworęcznego Alexa Naumiego.

Trzeci bardzo ważny punkt wywalczył kapitan Marek Badowski. Bany również bez straty seta wygrał z Naumim i poprawił swój bilans indywidualny w LOTTO Superlidze, który wynosi aktualnie 7 zwycięstw i 4 porażki. Jedyny punkt dla drużyny gości zdobył również debiutujący w Superlidze Szwed Martin Friis. Zawodnik ze Skandynawii pokonał naszego Michała Gawlasa. Dla 19-letniego zawodnika Bogorii był to pierwszy mecz tego sezonu. Wychowanek MKS Czechowice-Dziedzice pokazał się z bardzo dobrej strony, grając na bardzo wysokim poziomie, jednak to rywal okazał się lepszy 3:1 w setach.

Po tym meczu zawodnicy trenera Fertikowskiego w swoim dorobku mają 21 punktów i aż o 5 wyprzedzają w ligowej tabeli zespoły z Olesna i Gdańska. Teraz przed tenisistami stołowymi Bogorii dłuższa przerwa w rozgrywkach. 8 grudnia o godzinie 16 zagrają na wyjeździe właśnie przeciwko Balcie AZS AWFIS Gdańsk.

Panagiotis Gionis Vs Olaf Glanert – 3:0

Marek Badowski Vs Alex Wihelm Naumi – 3:0

Michał Gawlas Vs Carl Mikael Martin Friis – 1:3

Panagiotis Gionis Vs Alex Wihelm Naumi – 3:0

Czytaj też: Billie Jean King Cup. Polki pokonały Czeszki w ćwierćfinale 2:1