Mecz Polonii Warszawa z Chrobrym w Głogowie przez powódź pod znakiem zapytania Łukasz Starowieyski 23.09.2024 11:14 Mecz Polonii Warszawa z Chrobrym w Głogowie zagrożony. W środę Czarne Koszule mają zagrać spotkanie I rundy Pucharu Polski. W mieście cały czas trwa walka z zagrożeniem powodziowym.

Mecz Polonii Warszawa z Chrobrym w Głogowie pod znakiem zapytania. To przez sytuację powodziową w tym regionie - przez Głogów przechodzi fala kulminacyjna.

- Dziś mamy otrzymać informacje, czy pojedynek się odbędzie - mówił w Magazynie Sportowym Polskiego Radia RDC trener Polonii Mariusz Pawlak. - Czekamy na informacje. Myślę, że to dzisiaj powinniśmy taką informację dostać. Wiemy, że jest trudna sytuacja w mieście. Ja się przygotowuję jako trener, jako sztab również i zawodnicy też informację wczoraj dostali, że po prostu jedziemy do Głogowa, ale jeśli będzie odwołany, no to wiadomo, że do tego podchodzimy normalnie, bo wiemy jaka sytuacja jest w Polsce dzisiaj - tłumaczył.





Z powodu zagrożenia powodziowego odwołany został weekendowy mecz Chrobrego z Wisłą Kraków.

Przez Głogów przechodzi fala kulminacyjna. Sytuacja jest opanowana, ale wciąż niepewnie jest w okolicznych wioskach.

