Ukradł alkohol i dziecięce pieluchy. 30-latkowi grozi 5 lat więzienia RDC 02.01.2024 20:07 Policjanci z Garwolina zatrzymali 30-latka, który w jednym z miejscowych sklepów ukradł 7 butelek markowego alkoholu oraz dwa opakowania pieluch dziecięcych o łącznej wartości prawie 1 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Sklep (autor: pixabay)

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka garwolińskiej policji podkom. Małgorzata Pychner, kradzież towaru zgłosił kilka dni temu pracownik ochrony sklepu. Policjanci ustalili, że nieznany sprawca zapakował do wózka alkohol, a następnie na butelki postawił dwa pudełka z pieluchami dziecięcymi.

- Mężczyzna wykorzystał moment, gdy drzwi przeznaczone dla klientów wchodzących na teren marketu otworzyły się i szybko wyjechał wózkiem, nie płacąc za znajdujący się w nim towar – powiedziała rzeczniczka.

Niedługo po zgłoszeniu kryminalni wytypowali potencjalnego sprawcę. 30-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego przyznał się do kradzieży. Policjantom tłumaczył, że część alkoholu zdążył już wypić, a pozostały towar sprzedał. 30-latek usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

