Do jakiej szkoły będą chodzić nasze dzieci? Debata Polskiego Radia RDC nt. szkolnictwa Adam Abramiuk 17.10.2024 10:56 Metody nauczania o udowodnionej skuteczności lekiem na uzdrowienie systemu edukacji? Jak wskazywał w Debacie Polskiego Radia RDC zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych dr Tomasz Gajderowicz, mogą one sprawić, że uczeń wyniesie ze szkoły nawet o 80 proc. więcej wiedzy.

Debata o przyszłości edukacji (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC debatowaliśmy ba temat przyszłości polskiej edukacji.

Zaproszeni eksperci wskazywali, jakie zmiany powinny być wprowadzone, żeby nauka była skuteczna.

– Przywoływanie z pamięci, odpowiednie rozłożenie materiału w czasie, przeplatanie go między sobą i wielokrotne powtarzanie. Jeżeli zrobimy to mądrze, tylko nie za pomocą metod, które są albo opresyjne, albo nieskuteczne, to naprawdę jesteśmy w stanie wyjść z tego samego czasu nauczania z wynikami o kilkadziesiąt procent wyższymi – zauważył dr Tomasz Gajderowicz.

Z kolei prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej powiedział, że nie zawsze potrzebna jest ocena wyrażona stopniem. Można wprowadzić ocenę kształtującą.

– Ocenianie kształtujące to jest ocenianie, w którym młody człowiek uczący się na podstawie konkretnych, precyzyjnie określonych kryteriów sukcesu otrzymuje informację zwrotną, co zrobił dobrze, czego jeszcze nie opanował i jak może uczyć się dalej, żeby to opanować – mówił dr Jędrzej Witkowski.

Dyrektorka szkoły podstawowej nr 143 w Warszawie zaś zaproponowała nauczanie interdyscyplinarne.

– Kończy się dwa, trzy czy cztery przedmioty i z nich układa się zadania dotyczące treści poszczególnych przedmiotów. Takie zadania uczniowie rozwiązują w grupach. Mało tego, jest wiele szkół w Polsce, które organizują nawet dni zadań interdyscyplinarnych – powiedziała Krystyna Jakubowska.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od kwietnia tego roku w klasach I–III nie ma zadawania prac domowych. W starszych klasach podstawówek uczeń nie ma obowiązku ich wykonywania, nie zostaną ocenione.

