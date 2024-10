Uszkodził auta, bo rozstał się z dziewczyną. Wcześniej sam zgłosił się na policję, żeby zrobić jej na złość RDC 23.10.2024 20:13 W Ciechanowie policja ujęła 22-latka, który uszkodził pięć aut. Tłumaczył, że chciał odreagować złość po rozstaniu z dziewczyną. Wcześniej na kilka dni trafił do więzienia po tym, gdy sam powiadomił policję, że jest poszukiwany. Wtedy mówił, że chciał w ten sposób zrobić na złość partnerce.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

22-latek z powiatu ciechanowskiego zatrzymany. Mężczyzna miał uszkodzić pięć samochodów. Rzeczniczka policji w Ciechanowie asp. Magda Sakowska przekazała w środę, że już kilka minut po zgłoszeniu o wybiciu szyb w pięciu samochodach zaparkowanych na jednej z ulic tego miasta funkcjonariusze ujęli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy.

Okazało się, że zatrzymany to 22-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, ten sam, który kilka dni wcześniej trafił do zakładu karnego po tym, jak zadzwonił na policję i oznajmił, że czeka na patrol, ponieważ jest poszukiwany.

Podczas pierwszego zatrzymania 22-latek wyjaśniał policjantom, że podając swoje miejsce pobytu, by trafić do więzienia, chciał zrobić na złość swojej partnerce.

Tym razem akt wandalizmu mężczyzna tłumaczył chęcią odreagowania złości po rozstaniu z dziewczyną.

Po ponownym zatrzymaniu 22-latkowi przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Wcześniej, kiedy trafił do zakładu karnego, chodziło o odbycie kary kilku dni pozbawienia wolności za kradzież.

Czytaj też: Groził ekspedientkom, że je zabije. 33-latek w areszcie