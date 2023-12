Uporczywie nękała sąsiadów. 50-latka z Ciechanowa zatrzymana trafiła do aresztu RDC 01.12.2023 16:44 W Ciechanowie policjanci zatrzymali 50-latkę, która wdarła się do mieszkania 75-letniej sąsiadki i kilkukrotnie ją uderzyła. Okazało się, że napastniczka od kilku lat nękała sąsiadów grożąc m.in. pozbawieniem życia. Agresorka została tymczasowo aresztowana. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie, że do jednego z mieszkań wtargnęła pijana kobieta - z zawiadomienia wynikało, że 50-latka po tym, jak wdarła się do mieszkania sąsiadki, zaatakowała 75-latkę, a następnie kilkukrotnie uderzyła 25-latkę. W trakcie interwencji napastniczka była agresywna, używała m.in. wulgarnych słów - ostatecznie została zatrzymana.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka ciechanowskiej policji asp. Magda Zarembska, w związku z interwencją ustalono, że 50-latka od kilku lat nękała swoich sąsiadów: 25 i 75-latkę oraz jej męża. Agresorka wyzywała, groziła pozbawieniem życia oraz uszkodziła także drzwi wejściowe.

- Kobieta usłyszała zarzuty uporczywego nękania, naruszenia nietykalności cielesnej, naruszenia miru domowego oraz uszkodzenia mienia - podkreśliła asp. Zarembska. Jak zaznaczyła, podejrzana została doprowadzona do sądu, który zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. - Za popełnione przestępstwa grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności - dodała rzeczniczka ciechanowskiej policji.

