Miał rozsyłać pornografię pracownikom. Dyrektor kuratorium w Ciechanowie nie stanie przed sądem Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.03.2023 17:06 Odsunięty od obowiązków dyrektor ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty nie stanie przed sądem. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie naruszenia przez niego praw pracowników i rozpowszechniania treści pornograficznych.

Podejrzenie o mobbing w kuratorium w Ciechanowie/na zdjęciu sąd Sąd i Prokuratura w Ciechanowie (autor: RDC)

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Ciechanowie skarżyli się m.in. na to, że dyrektor wysyłał obraźliwe filmiki. Jednak zdaniem prokuratora rejonowego Przemysława Bońkowskiego czyny dotyczące mężczyzny nie wyczerpują znamion przestępstwa.

– Zgodnie z ustaleniami doktryny orzecznictwa Sądu Najwyższego musi to występować w postaci publicznego, czyli rozpowszechniania do nieograniczonego kręgu odbiorców. Na etapie postępowania przygotowawczego nie ustaliliśmy, by obywało się to w taki sposób. Poza tym pewne nasze zastrzeżenia budził sam fakt tego, czy mamy do czynienia z pornografią – przekazał prokurator.

Sprawę zachowania dyrektora kuratorium w Ciechanowie badała komisja antymobbingowa Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Na początku listopada mazowiecki kurator przekazał sprawę Prokuraturze Rejonowej w Ciechanowie. Powodem był brak możliwości weryfikacji materiałów cyfrowych przedstawianych komisji i rozbieżności w informacjach przedstawianych przez dyrektora Delegatury w Ciechanowie i część pracowników.

