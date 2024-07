Hotel Olimpijski po gruntownym remoncie. Jest data otwarcia Alicja Śmiecińska 04.07.2024 19:21 Znamy termin ukończenia modernizacji Hotelu Olimpijskiego w Ciechanowie – obiekt pierwszych gości przyjmie we wrześniu tego roku. – Będziemy świadczyli usługi zarówno dla grup sportowych, jak i indywidualnych klientów – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji Jerzy Omieciński.

Hotel Olimpijski po remoncie (autor: RDC)

Miejski Hotel Olimpijski w Ciechanowie przeszedł gruntowny remont – pierwszy taki od ponad 30 lat. Trwają właśnie odbiory i urządzanie wnętrza.

– Lada moment rozpoczniemy formalny odbiór robót budowlanych. Kolejny etap to uzyskanie decyzji na użytkowanie i wyposażanie obiektu. Ruszy on od września. To kolejne miejsce, które wzbogaci naszą infrastrukturę sportową. Będziemy świadczyli usługi zarówno dla grup sportowych, jak i indywidualnych klientów – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Ciechanowie Jerzy Omieciński.

MOSiR odpowiada za zarządzanie hotelem. Placówka po remoncie to nie tylko nowe wnętrza. W ramach inwestycji wykonano również termomodernizację, jest nowa elewacja, przebudowano sanitariaty, obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizacja kosztowała 5 mln zł – przeznaczono na ten cel środki z budżetu miasta.

