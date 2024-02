Co z budową bloków w Ciechanowie? O inwestycji SIM przesądzi raport środowiskowy Alicja Śmiecińska 22.02.2024 08:11 Raport środowiskowy przesądzi o budowie oprotestowanych bloków w Ciechanowie. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, dokument powinien być w maju. 14 bloków przy ulicy Miłej chce wybudować spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze. Inwestycji sprzeciwiają się mieszkańcy.

Blok/zdjęcie ilustracyjne (autor: Pixabay)

Co z blokami w Ciechanowie, które miały być wybudowane w ramach SIM Północne Mazowsze? O tym przesądzi raport środowiskowy. Przy ulicy Miłej miało powstać 14 budynków, ale sprzeciwiają się temu mieszkańcy.

- Raport pomoże nam w podjęciu decyzji - mówi prezes SIM Północne Mazowsze Roman Niesiobędzki. - Ten raport wykonywany jest w trochę długim czasie, bo on musi czasowo wszystkie pory roku objąć, ponieważ zastrzeżenia mieszkańców co do flory i fauny tam występującej, co do zwierząt. I ten raport środowiskowy ma albo potwierdzić słuszność albo oddalić. I czekamy na wykonanie tego raportu, oczekujemy go w okolicach maja - wyjaśnia.



Mieszkańcy nie chcą blokowiska z różnych powodów. Przyzwyczailiśmy się do ciszy, a blokowisko to blokowisko - usłyszała nasza reporterka Alicja Śmiecińska.



Pierwsze bloki w ramach SIM Północne Mazowsze zaczęto budować już w Pułtusku i Płońsku. Są to mieszkania dla osób, których nie stać na kredyt, ale po minimum 10 latach użytkowania mogą je wykupić na własność.

