Pacjenci przyjmowani tylko w stanie zagrożenia życia. Trudna sytuacja w szpitalu w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 14.12.2023 14:16 Specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie na oddziale dziecięcym przyjmuje wyłącznie pacjentów w stanie zagrożenia życia. Wstrzymano planowane i diagnostyczne przyjęcia. Powodem jest duża zachorowalność chorobami wirusowymi oraz brakuje miejsc. — Jeżeli jest stan zagrożenia życia, to przyjmujemy wszystkie dzieci — informuje koordynator oddziału dziecięcego Dorota Goryszewska.

Koordynator oddziału dziecięcego Dorota Goryszewska tłumaczy, że powodem jest duża zachorowalność chorobami wirusowymi oraz brakuje miejsc.

— Jeżeli jest stan zagrożenia życia, to przyjmujemy wszystkie dzieci, aczkolwiek jesteśmy cały czas na minusie, pięć, sześć do ośmiu dostawek codziennie. Jest rotacja. Te, które są zdrowsze, są wypisywane, natomiast wstrzymaliśmy przyjęcia planowych, diagnostycznych pacjentów. Ci, którzy nie wymagają bezwzględnej hospitalizacji, to mogą się leczyć w domu. Jeżeli nie ma miejsca, poprosimy o miejsca sąsiednie szpitale — wyjaśnia Goryszewska.

Wirus RSV — kto może się zarazić?

Około 60 procent dzieci choruje na RSV.

— Jest to wirus, który ma powinowactwo do dróg oddechowych. Zakażają się dorośli i dzieci tak samo. U małych dzieci stanowi to stan zagrożenia życia, ponieważ może dojść do zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc, a nawet do niewydolności oddechowej — tłumaczy Goryszewska.

W związku z trudną sytuacją szpital wojewódzki ograniczył także odwiedziny na oddziale wewnętrznym. Zgodę na wejście musi wyrazić koordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

Dyrekcja apeluje też do osób wchodzących do szpitala, by zakładali maseczki i dezynfekowali ręce.

