Z jednej strony zabytek, z drugiej hałdy śmieci. Kto usunie tony odpadów w Ciechanowie?

To najgorszy wizerunek miasta, jaki może być — tak jeden z mieszkańców Ciechanowa opisał teren dawnej Cukrowni, na którym od lat zalega kilkanaście tysięcy ton śmieci. Są to łatwopalne tworzywa sztuczne. Prezydent miasta uważa, że powinny zostać usunięte na koszt Skarbu Państwa. Marszałek zwrócił się do wojewody o zabezpieczenie środków. W grudniu północne skrzydło historycznego budynku zostało wpisane do rejestru zabytków.