Utrudnienia w dojeździe do Warszawy. Od dziś zmiany w organizacji ruchu w DW634 Adam Abramiuk 10.03.2025 06:14 Naprawdę będą spore utrudnienia — mówi rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon. Dzisiaj zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ramach drugiego etapu rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 634. Ruch jednokierunkowy w Zielonce w stronę Wołomina obejmie większość trasy, z wyjątkiem odcinka między ulicami Wojska Polskiego a Kolejową, gdzie zachowana zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach.

Ulica Wyszyńskiego w Zielonce (autor: RDC)

Kierowcy z Wołomina, Kobyłki i Zielonki muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 634 wchodzi dziś w nowy etap. Prace obejmą odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z Kolejową.

Rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Monika Burdon informuje, że od teraz możliwa będzie jazda wyłącznie w kierunku Wołomina.

— Na tym odcinku ruch jednokierunkowy w stronę Wołomina. Także ruch w stronę Warszawy zostanie całkowicie zamknięty. Zostaje on skierowany drogą 631 drogami powiatowymi i drogami gminnymi — mówi Burdon.

To oznacza, że wszyscy kierowcy mogą do Warszawy wyjechać z okolicznych miast albo trasą S8, albo jadąc do Drogi Wojewódzkiej 631. Objazd wyznaczono także przez ul. Marecką i Drogą Wojewódzką

— W pierwszym etapie tych robót wykonawca przebudowywać będzie całą infrastrukturę podziemną, więc naprawdę będą spore utrudnienia. Po zakończeniu niezbędnych prac ziemnych możliwy będzie skręt z ulicy Legionów w lewo na wiadukt — dodaje Burdon.

Jak informował wcześniej urząd miasta w Zielonce, prognozy policji pokazały, że puszczenie ruchu w obu kierunkach przez wiadukt przy prowadzonej przebudowie sprawiłyby ogromne korki. Mogłyby występować już na wysokości Doliny Służewieckiej.

Jak będą przebiegać prace?

W pierwszym etapie prac modernizacyjnych zamknięty zostanie pas drogowy po stronie Zielonki Bankowej (południowa część jezdni). Do zakończenia tego etapu, wyjazd z Zielonki Bankowej w kierunku centralnej części miasta odbywał się będzie ulicami: Wojska Polskiego, Waryńskiego i Legionów. Natomiast wjazd na Drogę Wojewódzką 634 z ulic Paderewskiego i Wilsona będzie niemożliwy.

Roboty będą realizowane po obu stronach modernizowanego odcinka, czyli od strony osiedla Poligon i jednocześnie od strony wiaduktu. W pierwszych tygodniach prowadzone będą prace ziemne związane m.in. z sieciami w drodze, likwidacją kolizji sieciowych, budową kanalizacji deszczowej.

Co ważne, wraz z prowadzeniem nowej organizacji ruchu drogowego zostaną wyłączone sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu z ul. Staszica, Wojska Polskiego i Kolejową.

