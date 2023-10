Ponad 6,5 mln sztuk papierosów w magazynie pod Wyszkowem Cyryl Skiba 11.10.2023 08:31 Ponad 6,5 mln szuk przemyconych papierosów w magazynie na Mazowszu. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji znalazły go w okolicy Wyszkowa. Większość papierosów była oznaczona białoruskim znakami akcyzy.

Ponad 6,5 mln sztuk papierosów w magazynie pod Wyszkowem (autor: CBŚP)

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji znalazły w hali magazynowej w okolicy Wyszkowa ponad 6,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby blisko 7 mln zł.

- Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru to ponad 5 mln zł. Gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby blisko 7 mln zł. Nielegalne papierosy najprawdopodobniej miały być wprowadzone do obrotu na terenie Mazowsza. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego Polaka, właściciela skontrolowanego magazynu - mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu grzywna i kara do 5 lat pozbawienia wolności.

